Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Врач рассказал, как нужно проводить отпуск
Врач рассказал, как нужно проводить отпуск
ЗОЖ
Ученые нашли вещество для лечения рака
Ученые нашли вещество для лечения рака
Новости
Ученые назвали неожиданные симптомы рака мозга
Ученые назвали неожиданные симптомы рака мозга
Болезни и лекарства
Употребление популярной БАД грозит смертью
Употребление популярной БАД грозит смертью
Болезни и лекарства

Ученые нашли новую причину рака кожи 

Yellmed 5 часов назад
Ученые нашли новую причину рака кожи
Фото: Yellmed
В рамках нового исследования специалисты из Медицинской школы США выяснили, что волосяные фолликулы тоже могут быть провокаторами недуга, пишет MedicalNewsToday.
Используя генную инженерию, исследователи обнаружили, что в сравнении со своими обычными «собратьями» пигментные стволовые клетки способны покидать фолликулы, перемещаться на наружный слой кожи, распространяться в дерму.
Эксперты пришли к такому выводу после изучения процесса формирования эмбриона, представляющего собой одну стволовую клетку. Такой зародыш превращается в плод, состоящий из огромного количества клеток разных. Стволовые клетки способны делиться, размножаться, воспроизводить любые виды клеток.
Хотя эта «гибкость» — преимущество в период развития эмбриона, она может быть опасной во взрослом возрасте, поскольку существует риск появления рака.
С помощью генной инженерии ученые изменили у мышей гены меланоцитов — клеток, синтезирующих пигмент меланин — в волосяных фолликулах. Они заставили «светиться» стволовые клетки, чтобы отследить их полный путь до дермы. Так специалисты выяснили, что клеточная среда внутри волосяных фолликулов может провоцировать онкологию.
Видео дня. Почему появляются папилломы и опасны ли они
Yellmed: последние новости
Исследование: люди едят больше, если обедают с друзьями и семьей Исследование: люди едят больше, если обедают с друзьями и семьей Дети с тяжелой формой эпилепсии получили нейростимуляторы в Морозовской больнице Дети с тяжелой формой эпилепсии получили нейростимуляторы в Морозовской больнице Врач назвал визуальные признаки рака молочной железы Врач назвал визуальные признаки рака молочной железы
Комментарии 
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач рассказал, как нужно проводить отпуск
Врач рассказал, как нужно проводить отпуск
Ученые нашли вещество для лечения рака
Ученые нашли вещество для лечения рака
Ученые назвали неожиданные симптомы рака мозга
Ученые назвали неожиданные симптомы рака мозга 1
Употребление популярной БАД грозит смертью
Употребление популярной БАД грозит смертью 1
Почему не забирает «скорая»
Почему не забирает «скорая»
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства Новости
Почему на пальцах вырастают шишки
02:21
Почему на пальцах вырастают шишки
Наука Болезни и лекарства
Как справиться с головокружением при беге
01:32
Как справиться с головокружением при беге
Наука ЗОЖ
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
00:58
Малышева заявила, что противовирусные вызывают рак
Новости
Как снизить давление без таблеток
02:40
Как снизить давление без таблеток
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему появляются папилломы
01:26
Почему появляются папилломы
Болезни и лекарства Наука
Как держать уровень холестерина под контролем
16:43
Как держать уровень холестерина под контролем
Болезни и лекарства Наука
Как справляться с мигренью
07:34
Как справляться с мигренью
Болезни и лекарства Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение