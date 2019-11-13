Ученые нашли новую причину рака кожи

В рамках нового исследования специалисты из Медицинской школы США выяснили, что волосяные фолликулы тоже могут быть провокаторами недуга, пишет MedicalNewsToday.

Используя генную инженерию, исследователи обнаружили, что в сравнении со своими обычными «собратьями» пигментные стволовые клетки способны покидать фолликулы, перемещаться на наружный слой кожи, распространяться в дерму.

Эксперты пришли к такому выводу после изучения процесса формирования эмбриона, представляющего собой одну стволовую клетку. Такой зародыш превращается в плод, состоящий из огромного количества клеток разных. Стволовые клетки способны делиться, размножаться, воспроизводить любые виды клеток.

Хотя эта «гибкость» — преимущество в период развития эмбриона, она может быть опасной во взрослом возрасте, поскольку существует риск появления рака.

С помощью генной инженерии ученые изменили у мышей гены меланоцитов — клеток, синтезирующих пигмент меланин — в волосяных фолликулах. Они заставили «светиться» стволовые клетки, чтобы отследить их полный путь до дермы. Так специалисты выяснили, что клеточная среда внутри волосяных фолликулов может провоцировать онкологию.