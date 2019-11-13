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Названы неожиданные симптомы рака мозга 

Medical Note + ещё 1 6 часов назад
Названы неожиданные симптомы рака мозга
Фото: Medical Note
Исследователи из Великобритании заявили, что на ранних стадиях рака мозга возникают симптомы, которые легко спутать с обычным процессом старения.
В рамках работы специалисты проанализировали состояние пациентов с раком мозга, в том числе, до постановки диагноза.
Как оказалось, многие люди принимали ранние симптомы рака за естественное старение организма, и потому не придавали им особого значения.
В частности, перед диагнозом пациенты отмечали у себя внезапно возникшие проблемы с памятью, невнятность речи, неустойчивость при ходьбе. Кроме того, у многих ухудшалось зрение. Такие симптомы должны насторожить, предупредили медики.
Ранее российские онкологи констатировали, что каждый год среди россиян впервые выявляется около 34 тысяч случаев развития опухолей мозга.
Доля злокачественных опухолей оценивается примерно в 30%. Самая опасная опухоль — глиобластома, которая может возникать сразу в форме четвертой степени злокачественности.
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Теги:
Болезни и лекарства
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