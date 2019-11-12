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Названы четыре предвестника диабета 

News.ru 6 часов назад
Названы четыре предвестника диабета
Фото: News.ru
Врач-эндокринолог Алексей Зилов назвал четыре признака так называемого преддиабета. Если это состояние не распознать, то недуг может перерасти в тяжёлое заболевание.
"Преддиабет — это такое состояние, когда уровень сахара в крови повышен, но не настолько сильно, чтобы врач мог поставить диагноз «диабет». Большая часть людей с предиабетом — это пациенты, у которых в дальнейшем разовьётся сахарный диабет 2 типа", — рассказал эндокринолог.
Симптомы этого состояния следующие: набор веса, проблемы с кожей, включая появление фибром на плечах и спине и ухудшение цвета лица. А также страсть к сладкому и перенесённый ранее поликистоз.
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Теги:
Болезни и лекарства
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