Названы четыре предвестника диабета

Врач-эндокринолог Алексей Зилов назвал четыре признака так называемого преддиабета. Если это состояние не распознать, то недуг может перерасти в тяжёлое заболевание.

"Преддиабет — это такое состояние, когда уровень сахара в крови повышен, но не настолько сильно, чтобы врач мог поставить диагноз «диабет». Большая часть людей с предиабетом — это пациенты, у которых в дальнейшем разовьётся сахарный диабет 2 типа", — рассказал эндокринолог.

Симптомы этого состояния следующие: набор веса, проблемы с кожей, включая появление фибром на плечах и спине и ухудшение цвета лица. А также страсть к сладкому и перенесённый ранее поликистоз.