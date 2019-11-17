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Как избавиться от косточек на ногах 

Рамблер 7 часов назад
Как избавиться от косточек на ногах
Фото: Flickr/Daniel Max
Косточки или шишки у больших пальцев ног — довольно частое явление, которое носит название вальгусная деформация стопы. Выпирающая косточка считается заболеванием, при котором искривляется сустав большого пальца и деформируются остальные. Из-за заболевания сложно носить обычную обувь и также приходится мириться с ноющей болью.
Симптомами вальгусной деформации стопы является отклонение большого пальца в сторону других фаланг, увеличение косточки, загибание к полу остальных пальцев, боль в суставах фаланг и повышенная утомляемость ног.
Стоит учитывать, что артрит, подагра, деформирующий остеоартроз имею схожую симптоматику.
В качестве методов диагностики предписывается консультация у ортопеда, рентгенография и выявление плоскостопия.
Если запустить вальгусную деформацию стопы, то она может привести к хроническому бурситу.
Причинами возникновения косточки у большого пальца являются генетическая предрасположенность, поперечное плоскостопие, эндокринные нарушения и остеопороз. Деформация стопы развивается благодаря неправильно подобранной обуви, которая способствует неравномерному распределению нагрузки. Среди такой обуви наиболее опасны туфли на высоком каблуке и обувь с узким носом.
Лечение должно осуществляться врачом-ортопедом. Желательно обратиться к доктору еще на первых стадиях заболевания, чтобы не довести себя до операции, которая может и не помочь унять развивающийся болевой синдром.
В большинстве случаев ортопед предписывает ношение коррекционных стелек и комплекс лечебной физкультуры для препятствования развития плоскостопия.
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Редактор:  Надежда Харламова
Теги:
Болезни и лекарства
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