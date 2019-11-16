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Вещи, о которых никогда нельзя врать врачу 

Рамблер 5 часов назад
Вещи, о которых никогда нельзя врать врачу
Фото: depositphotos.com
На приеме у врача нам нередко приходится отвечать на массу вопросов. Некоторые из них — не самые приятные, из-за чего нередко в своих ответах мы лукавим, а то и откровенно лжем. Вот только такая ложь может стоить очень дорого. "Рамблер" выяснял, о чем врать доктору ни в коем случае не стоит.

О том, что вы не курите

Когда пациентов спрашивают о курении, многие из них моментально перевоплощаются в подростков, которых застукала за сигаретой мама. Они тут же начинают отнекиваться и убеждать врача в том, что никогда не курили. Вот только такая ложь не позволит вам поправить здоровье. Зная о вредной привычке, доктор расскажет вам, на какие симптомы обращать внимание, чтобы не пропустить онкологию, какие анализы нужно сдавать чаще, и как уберечь себя от инсульта. Более того, медик может помочь пациенту бросить курить, если он сам этого захочет.

О том, что вы не принимали обезболивающие

Считая, что вы не занимались самолечением, врач преспокойно назначит вам препараты, употребление которых может грозить передозировкой и вызвать дополнительные проблемы со здоровьем. К примеру, вы неоднократно принимали обезболивающее. Согласно инструкции, употреблять следует не более 4 граммов в сутки. Врачу вы об этом не говорите, и он выписывает вам те же обезболивающие, будучи уверенным, что вы ничего не принимали. В конечном счете вы превышаете необходимую дозировку и рискуете обзавестись печеночной недостаточностью.

О том, что вы все поняли

Как правило, покидая кабинет врача, пациент моментально забывает половину полученной информации. Другую половину чаще всего истолковывает неверно, из-за чего впоследствии возникают проблемы. Приходя на прием, помните, что вы здесь для того, чтобы поправить здоровье, а не навредить ему. Не стесняйтесь задавать глупые вопросы, уточнять и переспрашивать, если какой-то из медицинских терминов вам не понятен. Лучше ведь однажды преодолеть смущение, чем потом не один раз оказаться на операционном столе.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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