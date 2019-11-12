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Онищенко сообщил, как избежать болезней в морозы 

News.ru + ещё 1 8 часов назад
Онищенко сообщил, как избежать болезней в морозы
Фото: News.ru
Правильное питание и позитивный настрой помогут избежать болезней даже при резкой смене температурного режима. Об этом журналистам сообщил бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
Также он подчеркнул, что во избежание заболеваний всем необходимо пройти вакцинацию. Кроме того, говорит Онищенко, есть способ не допустить охлаждения организма. Для этого следует хотя бы в течение одной недели в период температурных скачков сократить пребывание на улице.
Любая резкая перемена температурного режима всегда чувствительна для россиян, особенно для детей и людей пожилого возраста. Перестроиться всегда трудно, особенно горожанам, которые все еще ходят в легких куртках и коротких платьях, — приводит портал «URA.RU» слова бывшего главного санитарного врача РФ.
В отношении правильного питания Онищенко заметил, что в холода нельзя забывать пить горячие и полезные напитки. Кроме того, специалист советует употреблять витамины — и натуральные, и аптечные.
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Теги:
Болезни и лекарства , Геннадий Онищенко , Госдума
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