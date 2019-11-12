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Синдром Мюнхгаузена: насколько опасно это явление 

Рамблер 9 часов назад
О бароне Мюнхгаузене хоть раз слышал каждый из нас. Это имя давно стало нарицательным — обычно его вспоминают, когда говорят об искусном лгуне, в нереальные истории которого почему-то верят все без исключения. Но что такое синдром Мюнхгазуена? "Рамблер" попробовал разобраться.
Врачи называют данное психологическое заболевание симулятивным. По факту никакой болезни нет — человек просто симулирует симптомы, чтобы осознанно или не совсем манипулировать людьми. Вот только впоследствии происходит так, что под действием собственной лжи, обманщик сам начинает верить в то, что болен. Более того, он может намеренно причинять себе боль, подделывать анализы и обойти десятки врачей в поисках того, кто поставит ему желаемый анализ.
Некоторые люди путают синдром Мюнхгаузена с ипохондрией, но между этими понятиями есть одно ключевое различие. Ипохондрики переживают за себя, а вот больные с синдромом устраивают "спектакли" исключительно с целью привлечения внимания.
Как правило, корни такого поведения кроются в детстве. Либо человек недополучил внимания и заботы от родителей и во взрослой жизни пытается компенсировать этот недостаток, либо его, напротив, чрезмерно опекали во время болезни (а болел он часто), поэтому он привык, что поддержку и опеку можно получить только таким образом.
В иных случаях синдром Мюнхгаузена вытекает из других расстройств личности.
Как таковой опасности пациенты с данной проблемой не представляют. Однако если в вашем близком окружении есть человек, чье поведение напоминает все вышеописанное, следует убедить его посетить специалиста. Подчас это бывает сложно, ведь эти люди уверены, что у них нет проблем с психикой. Поэтому, если отвести пациента к психиатру не удается, попробуйте перестать подыгрывать ему и "верить" в его искусственную болезнь.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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