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Названа страшная опасность ОРВИ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Названа страшная опасность ОРВИ
Фото: РИА "ФедералПресс"
Простуда, бронхит и пневмония влекут за собой ОРВИ. По словам специалистов, риск сердечного приступа повышается как минимум в 17 раз в течение семи дней после первых симптомов ОРВИ. Это связано с тем, что ОРВИ вызывает свертывание крови, а также различные воспаления, которые повреждают кровеносные сосуды.
Эксперты провели исследование с участием 578 людей. Так, у 17 процентов пациентов ОРВИ привело к сердечному приступу в течение 7 дней с проявления первых симптомов, а у 21% — в течение месяца.
Врачи рассказали, что к симптомам ОРВИ относятся усталость, высокая температура, ломота в теле, насморк. Об этом пишет канал «24».
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Теги:
Болезни и лекарства
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