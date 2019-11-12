Названа страшная опасность ОРВИ

Простуда, бронхит и пневмония влекут за собой ОРВИ. По словам специалистов, риск сердечного приступа повышается как минимум в 17 раз в течение семи дней после первых симптомов ОРВИ. Это связано с тем, что ОРВИ вызывает свертывание крови, а также различные воспаления, которые повреждают кровеносные сосуды.

Эксперты провели исследование с участием 578 людей. Так, у 17 процентов пациентов ОРВИ привело к сердечному приступу в течение 7 дней с проявления первых симптомов, а у 21% — в течение месяца.

Врачи рассказали, что к симптомам ОРВИ относятся усталость, высокая температура, ломота в теле, насморк. Об этом пишет канал «24».