Названы самые полезные для здоровья виды искусства

Эксперты ВОЗ перечислили виды искусства с наиболее благоприятным воздействием на организм человека. С их помощью можно предотвращать и даже лечить болезни. Об этом пишет Daily Mail.

По мнению ВОЗ, некоторые виды искусства способны оказывать даже более сильный эффект, чем медикаментозное лечение или физические упражнения.

Эксперты изучили сотни исследований на русском и английском языках, проводившихся в период с 2000 по 2019 год. В них рассматривались психические и физические заболевания, в том числе рак, диабет, неврологические расстройства, например, церебральный паралич и инсульт.

Искусство было разделено на пять категорий: исполнительское и изобразительное искусство, литература, культура и онлайн-искусство.

Так, оказалось, что уроки диджериду (духовой инструмент австралийских аборигенов) для детей-астматиков в Австралии улучшили дыхательную функцию у мальчиков. Состояние пациентов после занятий также в целом улучшилось.

Пение, подразумевающее использование дыхательных техник, играет важную роль в лечении респираторных заболеваний, говорится в отчете.

Этот вид искусства может улучшить работоспособность у людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Пение в хоре может быть полезно для людей с наркозависимостью, оно уменьшает симптомы депрессии и обеспечивает социальное взаимодействие для людей с деменцией.

Месяц обучения каллиграфии существенно снизил уровень стресса у детей, переживших землетрясение в Китае в 2008 году. Занятия также уменьшили гиперактивность и проявления посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) — приступы гнева, паники, беспокойства.

Уроки вальса оказались такими же эффективными, как аэробика. Именно этот вид танцев значительно улучшил функциональные возможности пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Хоровое пение, создание произведений искусства, письмо и групповая игра на барабанах могут уменьшить нагрузку на психику, снизить депрессию и снять тревогу у взрослых, говорится в отчете.

«Примеры, приведенные в этом революционном докладе ВОЗ, показывают, как искусство может влиять на диабет, ожирение и психическое здоровье человека», — подчеркивает директор Европейского регионального бюро ВОЗ Пироска Остлин. — Искусство предлагает решения, которые до сих пор не смогла предложить традиционная медицина«.

Автор исследования Дейзи Фанкур из Университетского колледжа Лондона в свою очередь отметила, что «искусство может влиять на социальные детерминанты здоровья, улучшая социальную сплоченность и уменьшая социальное неравенство в обществе».