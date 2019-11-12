Первые признаки пневмонии, которые нельзя пропустить

12 ноября в мире отмечают день борьбы с пневмонией. К сожалению, на первых порах воспаление легких легко перепутать с бронхитом и даже с ОРВИ. В материале «Рамблера» — маркеры, на которые следует обратить внимание и как можно скорее начать лечение.

Боль в груди

Причем не только во время кашля, но и между приступами. Боль провоцируют повороты корпуса и другие случайные движения. Тревожный симптом говорит о том, что инфекция распространяется в легкие.

Поверхностное дыхание

Больной ощущает буквальную нехватку кислорода, не может сделать глубокий вздох. Дыхание часто сопровождается свистом или хрипами. Любые физические усилия вызывают сильную одышку.

Изнурительный кашель

Влажный кашель избавляет от слизи, однако, если он не приносит временного облегчения, а после него общее состояние только ухудшается, то медлить нельзя.

Чрезмерная потливость

При этом наличие высокой температуры необязательно. Человек все время ощущает себя мокрым. Потоотделение обычно сопровождается жаждой и слабостью во всем теле.