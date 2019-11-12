Россиянка с ВИЧ отстояла право кормить грудью

Россиянка с ВИЧ отстояла право кормить ребенка грудью

В Санкт-Петербурге ВИЧ-положительная мать через суд доказала свое право кормить младенца грудью. Об этом рассказала адвокат женщины Ольга Кривонос , передает «Фонтанка».

По информации издания, женщина узнала о своем ВИЧ-положительном статусе еще до беременности, но не занималась лечением, так как считала, что вируса не существует. Однако после разъяснений врачей она изменила свою позицию. Сразу после родов женщина начала кормить ребенка грудью. Работники роддома попытались остановить ее, но она восприняла их слова как предвзятое отношение.

Младенца отправили в дом малютки, вирус у него не выявили. В сентябре он вернулся в семью по решению Московского суда, удовлетворившего иск отца ребенка.

Уголовное дело по части первой статьи 122 УК («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией»), под которое попала мать, еще расследуется.