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Почему у современного человека слабый иммунитет 

Рамблер 5 часов назад
Как мутируют болезни
Фото: depositphotos.com
Каждую секунду своей жизни человек подвергается нападению: миллиарды бактерий, вирусов и грибков пытаются поселиться в нашем организме. Поэтому наши тела создают сложную «армию», состоящую из сторожей, призванных защитить организм от различных болезней и угроз. «Рамблер» выяснил, как иммунитет человека развивается со временем.

Из чего состоит иммунная система

В распоряжении иммунной системы двадцать один вид клеток и два отряда белков. Клетка каждого типа может выполнять до пяти различных функций: выяснение причин воспаления, активация соседних клеток, связь с внутренними органами. Если ваши клетки долгое время не могут побороть какое-либо заражение, они обращаются за помощь к белкам (нетрофилам), которые имеют свойство самоуничтожения. В то же время они создают барьеры, улавливающие злокачественные бактерии и уничтожающие их. И. И. Мечниковым было доказано: иммунитет защищает организм не только от болезнетворных микробов, но и от любых генетически чужеродных клеток. Способность иммунной системы слажено функционировать зависит от многих факторов, например, от возраста человека. Младенец обладает лишь приобретённой защитой от матери. У пожилых людей ситуация схожа: активность вилочковой железы снижена, именно поэтому они беззащитны перед многими вирусами.

Как мутируют заболевания

Несмотря на то, что медицина стремительно развивается, а учёные находят новые лекарства и пути к долголетию, болезни подвергаются мутации. Многие заболевания приняли новую форму, с которой современный человек ещё никогда не сталкивался. Статистика показывает: пандемический грипп, холера и дифтерия одолели более 10000 человек по всему миру в 2018 году. Майкл Сэйлинг, директор отделения нейропсихологии Университета Остин в Австралии уверен: человечество ждёт не только возвращение известных заболеваний, но и развитие новых, связанных с цифровым прогрессом. Случай «банкоматной амнезии» — это новая проблема, с которой человеческий иммунитет пока не может бороться.

Как повысить иммунитет организма

Окружающая среда с отравляющей атмосферой, загрязненными питьевыми источниками, продуктами, лишенными натуральных витаминов, и пагубными привычками наносят значительный ущерб здоровью человека. Организм становится слишком уязвимым и слабым, поэтому жители мегаполисов часто страдают постоянной простудой и вялотекущими аллергическими реакциями.
  1. Постарайтесь, чтобы в вашем рационе всегда присутствовали продукты, содержащие селен, витамин А, В2, В6, С, D, E и цинк.
  2. Не забывайте о природных добавках: алоэ вера, эхинацея, женьшень, солодка голая. Все эти растения являются общедоступными и выпускаются без рецепта.
  3. Сохраняйте спокойствие в повседневной жизни и не давайте стрессу влиять на ваше здоровье.
  4. Не позволяйте себе игнорировать активный образ жизни. Регулярная физическая нагрузка не только поможет поддержать хорошую форму, но и закалит ваш организм, что позволит легче переносить иммунные заболевания.
  5. Уделяйте особое внимание здоровому сну. Норма сна для взрослого человека составляет 7-8 часов.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства
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