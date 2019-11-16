Как мутируют болезни

Почему у современного человека слабый иммунитет

Каждую секунду своей жизни человек подвергается нападению: миллиарды бактерий, вирусов и грибков пытаются поселиться в нашем организме. Поэтому наши тела создают сложную «армию», состоящую из сторожей, призванных защитить организм от различных болезней и угроз. «Рамблер» выяснил, как иммунитет человека развивается со временем.

Из чего состоит иммунная система

В распоряжении иммунной системы двадцать один вид клеток и два отряда белков. Клетка каждого типа может выполнять до пяти различных функций: выяснение причин воспаления, активация соседних клеток, связь с внутренними органами. Если ваши клетки долгое время не могут побороть какое-либо заражение, они обращаются за помощь к белкам (нетрофилам), которые имеют свойство самоуничтожения. В то же время они создают барьеры, улавливающие злокачественные бактерии и уничтожающие их. И. И. Мечниковым было доказано: иммунитет защищает организм не только от болезнетворных микробов, но и от любых генетически чужеродных клеток. Способность иммунной системы слажено функционировать зависит от многих факторов, например, от возраста человека. Младенец обладает лишь приобретённой защитой от матери. У пожилых людей ситуация схожа: активность вилочковой железы снижена, именно поэтому они беззащитны перед многими вирусами.

Как мутируют заболевания

Несмотря на то, что медицина стремительно развивается, а учёные находят новые лекарства и пути к долголетию, болезни подвергаются мутации. Многие заболевания приняли новую форму, с которой современный человек ещё никогда не сталкивался. Статистика показывает: пандемический грипп, холера и дифтерия одолели более 10000 человек по всему миру в 2018 году. Майкл Сэйлинг, директор отделения нейропсихологии Университета Остин в Австралии уверен: человечество ждёт не только возвращение известных заболеваний, но и развитие новых, связанных с цифровым прогрессом. Случай «банкоматной амнезии» — это новая проблема, с которой человеческий иммунитет пока не может бороться.

Как повысить иммунитет организма