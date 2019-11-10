Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы простые способы избежать похмелья 

Мир24 + ещё 1 2 часа назад
Названы простые способы избежать похмелья
Фото: Мир24
Многим любителям горячительных напитков хорошо известны симптомы похмелья: тяжелая голова, тошнота и жажда. Известный британский диетолог Керри Торрентс советует придерживаться четырех правил, чтобы утро после застолья было приятным. Рекомендации специалиста приводит BBC Good Food.
По словам эксперта, никогда не следует пить натощак. Защитят желудок перед распитием напитков с градусом молочные продукты, сыры, крекеры, каша, йогурт с бананом. Перед вечерним застольем не стоит налегать на чипсы, арахис и другие соленые закуски, которые вызывают жажду.
Диетолог советует ограничивать газированные алкогольные напитки. Содержащиеся в них пузырьки ускоряют усвоение алкоголя.
Стоит также избегать большого количества крепких темных напитков — бренди и виски.
Они имеют более высокий уровень соединений, называемых конгенерами, которые образуются в процессе брожения и дистилляции. Считается, что именно они усугубляют похмелье.
Утро после застолья эксперт советует начинать с изотоника — спортивного напитка, восстанавливающего водно-солевой баланс. Его можно приготовить самостоятельно, растворив шесть чайных ложек сахара и половину чайной ложки соли в литре воды. Напиток рекомендуется пить в течение дня.
Ранее специалисты назвали продукты, помогающие нивелировать наносимый алкоголем вред. Среди особенно полезных — кисломолочные продукты, тыква, абрикосы. Сгладить наносимый спиртным вред поможет также зеленый чай. Напиток стимулирует вывод токсинов из организма. Медики рекомендуют любителям выпить как можно чаще есть богатые витаминами ягоды — бруснику, облепиху, клюкву, а также пить в сутки не менее 1,5 литра чистой воды.
Видео дня. Почему появляются пигментные пятна
Мир24: последние новости
«Яблоко жизни»: назван фрукт, способствующий профилактике онкологии «Яблоко жизни»: назван фрукт, способствующий профилактике онкологии Здоровье в кредит: частная клиника обманула десятки москвичей Здоровье в кредит: частная клиника обманула десятки москвичей Развеяны популярные мифы о путях заражения ВИЧ Развеяны популярные мифы о путях заражения ВИЧ
Комментарии 
Теги:
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем медная посуда может навредить здоровью
Чем медная посуда может навредить здоровью
Сколько чувств у человека на самом деле
Сколько чувств у человека на самом деле
Стало известно, почему мужчины избегают секса
Стало известно, почему мужчины избегают секса
Что такое «дофаминовое голодание»
Что такое «дофаминовое голодание»
Как распознать болезни щитовидной железы
Как распознать болезни щитовидной железы
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства
Частная клиника обманула десятки москвичей
03:41
Частная клиника обманула десятки москвичей
Болезни и лекарства Новости
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
06:28
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
Болезни и лекарства
Врачи предупредили о новой страшной инфекции
05:08
Врачи предупредили о новой страшной инфекции
Новости
Почему у пожилых появляются темные пятна на коже
06:06
Почему у пожилых появляются темные пятна на коже
ЗОЖ
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
01:59
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
ЗОЖ
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Первые симптомы сердечной недостаточности
15:19
Первые симптомы сердечной недостаточности
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение