Названы простые способы избежать похмелья

Многим любителям горячительных напитков хорошо известны симптомы похмелья: тяжелая голова, тошнота и жажда. Известный британский диетолог Керри Торрентс советует придерживаться четырех правил, чтобы утро после застолья было приятным. Рекомендации специалиста приводит BBC Good Food.

По словам эксперта, никогда не следует пить натощак. Защитят желудок перед распитием напитков с градусом молочные продукты, сыры, крекеры, каша, йогурт с бананом. Перед вечерним застольем не стоит налегать на чипсы, арахис и другие соленые закуски, которые вызывают жажду.

Диетолог советует ограничивать газированные алкогольные напитки. Содержащиеся в них пузырьки ускоряют усвоение алкоголя.

Стоит также избегать большого количества крепких темных напитков — бренди и виски.

Они имеют более высокий уровень соединений, называемых конгенерами, которые образуются в процессе брожения и дистилляции. Считается, что именно они усугубляют похмелье.

Утро после застолья эксперт советует начинать с изотоника — спортивного напитка, восстанавливающего водно-солевой баланс. Его можно приготовить самостоятельно, растворив шесть чайных ложек сахара и половину чайной ложки соли в литре воды. Напиток рекомендуется пить в течение дня.

Ранее специалисты назвали продукты, помогающие нивелировать наносимый алкоголем вред. Среди особенно полезных — кисломолочные продукты, тыква, абрикосы. Сгладить наносимый спиртным вред поможет также зеленый чай. Напиток стимулирует вывод токсинов из организма. Медики рекомендуют любителям выпить как можно чаще есть богатые витаминами ягоды — бруснику, облепиху, клюкву, а также пить в сутки не менее 1,5 литра чистой воды.