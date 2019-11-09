Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней

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Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях 

Профиль 2 часа назад
Свёкла считается очень полезным овощем, однако не всем людям её рекомендуется употреблять в пищу, пишет argumenti.ru. По словам врача Григория Конева, ограничение в употреблении и даже вред обусловлены рядом заболеваний.
В их числе люди, страдающие гастритом с повышенной кислотностью. Свёкла даже в варёном виде повышает количество соляной кислоты в желудочном соке. Употребление её в сыром виде при наличии гастрита с повышенной кислотностью может нанести серьёзный и даже непоправимый вред. Врач говорит, что пациенту обеспечены боли в желудке и длительное лечение, не исключено и оперативное вмешательство.
Также свёкла усиливает слабительный эффект. Поэтому людям, склонным к диарее, её тоже не следует есть, даже в салатах. Не стоит употреблять свёклу и людям, страдающим сахарным диабетом. Дело в том, что в этом овоще содержится много сахара.
Также свёклу не рекомендуется употреблять при мочекаменной болезни. Овощ способен спровоцировать ухудшение состояния. Будет затруднён вывод солей из организма, что может привести к воспалению суставов.
Ранее диетологи рассказали о пользе и вреде хурмы. Этот полезный плод насыщен йодом, калием и магнием. Хурма благотворно влияет на организм, поддерживает иммунитет и повышает работоспособность, однако в некоторых случаях стоит воздержаться от её употребления.
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Теги:
Болезни и лекарства , Видео , газета "Аргументы недели"
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