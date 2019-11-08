Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван легкий способ уберечься от самого частого рака 

Lenta.ru 58 минут назад
Назван легкий способ уберечься от частого типа рака
Фото: Pixabay
Ученые Университет Куинс в Кингстоне (Канада) выяснили, что у тех, кто пьет кофе, снижается риск наиболее распространенного типа рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В исследовании, которое продлилось 7,5 лет, приняли участие 471 779 человек. Более трех четвертей добровольцев сообщили о том, что они пьют кофе. Обычно это были финансово благополучные мужчины старшего возраста с хорошим образованием. Эта группа также характеризовалась частым курением, употреблением алкоголя, высоким уровнем холестерина; низкой заболеваемостью диабетом, циррозом печени, желчными камнями и язвой желудка. С учетом этих факторов пьющие кофе меньше заболевали раком печени на 50 процентов.
По словам ученых, кофе содержит антиоксиданты и кофеин, которые являются онкопротекторами, то есть защищают организм от развития раковых опухолей.
Однако самыми эффективными способами предотвращения рака является отказ от курения, сокращение потребления алкоголя и снижение веса. При этом связи употребления кофе с раком желудка или кишечника не наблюдалось.
По оценкам специалистов, в одной только Великобритании уровень заболеваемости раком печени вырос на 60 процентов. Ежегодно в мире диагностируют около 600 тысяч случаев.
Видео дня. Почему появляются пигментные пятна
Последние новости
Опубликованы первые фото интерьера поездов в Крым Опубликованы первые фото интерьера поездов в Крым Украина отказалась выполнить главное условие России по газу Украина отказалась выполнить главное условие России по газу Назван легкий способ уберечься от самого частого рака Назван легкий способ уберечься от самого частого рака
Комментарии 
Теги:
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кардиологи объяснили, как погода влияет на сердце
Кардиологи объяснили, как погода влияет на сердце
Народные рецепты от кашля, которые работают
Народные рецепты от кашля, которые работают
Минздрав уточнил список важных лекарств на 2021 год
Минздрав уточнил список важных лекарств на 2021 год
Женщина получила шок после секса с мужем
Женщина получила шок после секса с мужем 1
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Миллениалам пророчат раннюю смерть 1
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Частная клиника обманула десятки москвичей
03:41
Частная клиника обманула десятки москвичей
Болезни и лекарства Новости
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
06:28
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
Болезни и лекарства
Врачи предупредили о новой страшной инфекции
05:08
Врачи предупредили о новой страшной инфекции
Новости
Почему у пожилых появляются темные пятна на коже
06:06
Почему у пожилых появляются темные пятна на коже
ЗОЖ
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
01:59
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
ЗОЖ
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Первые симптомы сердечной недостаточности
15:19
Первые симптомы сердечной недостаточности
Болезни и лекарства ЗОЖ
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
05:05
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение