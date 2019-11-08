Назван легкий способ уберечься от частого типа рака

Назван легкий способ уберечься от самого частого рака

Ученые Университет Куинс в Кингстоне (Канада) выяснили, что у тех, кто пьет кофе, снижается риск наиболее распространенного типа рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании, которое продлилось 7,5 лет, приняли участие 471 779 человек. Более трех четвертей добровольцев сообщили о том, что они пьют кофе. Обычно это были финансово благополучные мужчины старшего возраста с хорошим образованием. Эта группа также характеризовалась частым курением, употреблением алкоголя, высоким уровнем холестерина; низкой заболеваемостью диабетом, циррозом печени, желчными камнями и язвой желудка. С учетом этих факторов пьющие кофе меньше заболевали раком печени на 50 процентов.

По словам ученых, кофе содержит антиоксиданты и кофеин, которые являются онкопротекторами, то есть защищают организм от развития раковых опухолей.

Однако самыми эффективными способами предотвращения рака является отказ от курения, сокращение потребления алкоголя и снижение веса. При этом связи употребления кофе с раком желудка или кишечника не наблюдалось.

По оценкам специалистов, в одной только Великобритании уровень заболеваемости раком печени вырос на 60 процентов. Ежегодно в мире диагностируют около 600 тысяч случаев.