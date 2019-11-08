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Минздрав уточнил перечень важнейших лекарств на 2021 год 

Medical Note 2 часа назад
Минздрав уточнил список важных лекарств на 2021 год
Фото: Medical Note
В рамках заседания комиссии по формированию этих перечней на 2021 год, которое прошло в четверг, списки дополнили девятью новыми позициями, а не десятью, как сообщалось ранее. Об этом пишет «Российская газета».
Речь идет о списках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и необходимых для лечения «дорогостоящих» заболеваний лекарственных средств (ОНЛС).
Если препарат попал в один из этих списков, то это значит, что цена на него не вырастет.
Сообщается, что специалисты дополнили перечень на 2021 год девятью позициями.
Среди них: ипраглифлозин, селексипаг, симоктоког альфа, эмицизумаб, калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид, кабозантиниб, окрелизумаб, тапентадол, луразидон.
В числе перечисленных лекарств — препараты для диабетиков и для тех, кто страдает от гемофилии, легочной гипертензии, рака щитовидной железы, боли, психических заболеваний.
Кроме того, в рамках заседания комиссия не поддержала исключение из списков пропранолола, атенолола, ксилометазолина.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ , "Российская газета"
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