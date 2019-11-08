Минздрав уточнил список важных лекарств на 2021 год

Минздрав уточнил перечень важнейших лекарств на 2021 год

В рамках заседания комиссии по формированию этих перечней на 2021 год, которое прошло в четверг, списки дополнили девятью новыми позициями, а не десятью, как сообщалось ранее. Об этом пишет «Российская газета».

Речь идет о списках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и необходимых для лечения «дорогостоящих» заболеваний лекарственных средств (ОНЛС).

Если препарат попал в один из этих списков, то это значит, что цена на него не вырастет.

Сообщается, что специалисты дополнили перечень на 2021 год девятью позициями.

Среди них: ипраглифлозин, селексипаг, симоктоког альфа, эмицизумаб, калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид, кабозантиниб, окрелизумаб, тапентадол, луразидон.

В числе перечисленных лекарств — препараты для диабетиков и для тех, кто страдает от гемофилии, легочной гипертензии, рака щитовидной железы, боли, психических заболеваний.

Кроме того, в рамках заседания комиссия не поддержала исключение из списков пропранолола, атенолола, ксилометазолина.