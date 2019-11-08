Миллениалам пророчат раннюю смерть

Ассоциация медицинских страховщиков из США пришла к выводу, что миллениалы (люди, рожденные с 1981-го по 1996-й) будут жить меньше, чем предыдущее поколение.

Эксперты объяснили это тем, что с возрастом миллениалы начинают раньше страдать от депрессии, гипертонии, высокого уровня холестерина и последствий курения. Также отмечается, что по сравнению с поколением Х, то есть с теми, кто родился в период с 1965-го по 1979-й, уровень смертности среди поколения Y вырос на 40%.

Плохое здоровье так или иначе приведет к росту безработицы и дальнейшему экономическому спаду.