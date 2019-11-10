Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

О чем могут свидетельствовать ночные страхи 

Рамблер 3 часа назад
Что могут значить ночные кошмары
Фото: depositphotos.com
Сны — одна из самых загадочных форм проявления эмоционального и физического состояния человека. Но не каждый сон приносит нам только позитивные эмоции: ночные кошмары могут присниться каждому. С чем это может быть связано? «Рамблер» попытался разобраться, являются ли ночные страхи индикатором стресса.

Первый признак

Британские учёные отмечают: если плохие сны стали беспокоить вас регулярно, это может быть явным сигналом ухудшения вашего физического состояния и привести к проблемам со здоровьем.
Согласно статистике, от 2% до 8% взрослых не могут отдохнуть из-за ночных кошмаров. Ночные кошмары являются индикатором проблем с психическим здоровьем: тревожности, стрессового расстройства, депрессии, а в некоторых случаях и шизофрении.

Чем опасны ночные кошмары

Кошмарные сновидения нарушают сон и приводят к усталости в течение всего следующего дня. В свою очередь, на нашей способности спокойно спать сказывается стресс — неприятные ситуации на работе, проблемы в личной жизни, конфликты с окружающими. Так кошмары выступают симптомом наших переживаний. Плохие сны и бессонница усиливают друг друга, провоцируя нашу нервную систему и создавая стрессовую ситуацию для всего организма. Чувство усталости, потеря энергии и тонуса — самые яркие побочные явления кошмаров.

Как снизить вероятность появления кошмаров

  1. Определить источник стресса. Если вам удастся выяснить главную причину вашего беспокойства, научиться справляться с тревожностью, которую она вызывает, спокойный сон снова сможет вернуться к вам.
  2. Лечение депрессивных расстройств. Людям, имеющим серьёзные заболевания, такие, как депрессия, стоит обратиться к психологу или психотерапевту, который поможет выровнять цикл сна.
  3. Бесконтрольный приём антидепрессантов и снотворного может привести к ухудшению состояния. Проконсультируйтесь с врачем для назначения определённых лекарств. Проблема ночных кошмаров не всегда требует медикаментозного лечения.
Видео дня. Почему появляются пигментные пятна
Комментарии 
Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие сигналы подает наш организм
Какие сигналы подает наш организм
Как эмоции влияют на здоровье
Как эмоции влияют на здоровье
Чем медная посуда может навредить здоровью
Чем медная посуда может навредить здоровью
Названы простые способы избежать похмелья
Названы простые способы избежать похмелья
Сколько чувств у человека на самом деле
Сколько чувств у человека на самом деле
Видео
Миллениалам пророчат раннюю смерть
00:42
Миллениалам пророчат раннюю смерть
Болезни и лекарства
Обнаружен новый штамм ВИЧ
00:32
Обнаружен новый штамм ВИЧ
Наука
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
02:23
Врач рассказал о вреде свеклы при ряде болезней
Болезни и лекарства
Частная клиника обманула десятки москвичей
03:41
Частная клиника обманула десятки москвичей
Болезни и лекарства Новости
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
06:28
Дисфункция щитовидной железы разрушает сердце
Болезни и лекарства
Врачи предупредили о новой страшной инфекции
05:08
Врачи предупредили о новой страшной инфекции
Новости
Почему у пожилых появляются темные пятна на коже
06:06
Почему у пожилых появляются темные пятна на коже
ЗОЖ
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
01:59
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
ЗОЖ
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Первые симптомы сердечной недостаточности
15:19
Первые симптомы сердечной недостаточности
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение