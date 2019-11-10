Что могут значить ночные кошмары

О чем могут свидетельствовать ночные страхи

Сны — одна из самых загадочных форм проявления эмоционального и физического состояния человека. Но не каждый сон приносит нам только позитивные эмоции: ночные кошмары могут присниться каждому. С чем это может быть связано? «Рамблер» попытался разобраться, являются ли ночные страхи индикатором стресса.

Первый признак

Британские учёные отмечают: если плохие сны стали беспокоить вас регулярно, это может быть явным сигналом ухудшения вашего физического состояния и привести к проблемам со здоровьем.

Согласно статистике, от 2% до 8% взрослых не могут отдохнуть из-за ночных кошмаров. Ночные кошмары являются индикатором проблем с психическим здоровьем: тревожности, стрессового расстройства, депрессии, а в некоторых случаях и шизофрении.

Чем опасны ночные кошмары

Кошмарные сновидения нарушают сон и приводят к усталости в течение всего следующего дня. В свою очередь, на нашей способности спокойно спать сказывается стресс — неприятные ситуации на работе, проблемы в личной жизни, конфликты с окружающими. Так кошмары выступают симптомом наших переживаний. Плохие сны и бессонница усиливают друг друга, провоцируя нашу нервную систему и создавая стрессовую ситуацию для всего организма. Чувство усталости, потеря энергии и тонуса — самые яркие побочные явления кошмаров.