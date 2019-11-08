Ломит зубы: в чем причины гиперестезии

Резкая зубная боль после холодной пищи или напитков — весьма распространенная жалоба среди пациентов разных возрастных групп.

На приеме у врача часто можно услышать жалобу — «ломит зубы», а после осмотра и проведения некоторых тестов стоматолог ставит диагноз — гиперестезия.

Почему появляется повышенная чувствительность зубов и как избавиться от неприятных симптомов?

Ломит зубы: виды гиперестезии

Гиперестезия — повышенная чувствительность зубов, и в клинической практике выделяют несколько ее видов. Начать стоит с того, что это всего лишь симптом, следствие какого-либо заболевания или патологического процесса, чаще некариозного происхождения.

Ломить зубы может и после некоторых гигиенических и косметических процедур, например, после профессиональной гигиены полости рта или же отбеливания.

Почему возникает гиперестезия?

Прежде чем говорить о причинах гиперестезии, необходимо вспомнить анатомические особенности. Зуб имеет послойное строение:

Эмаль — самая прочная субстанция человеческого организма, неорганическое вещество, которое не имеет нервных окончаний, следовательно, не может реагировать на любые раздражители; Дентин — неорганическое вещество, имеющее трубчатое строение, в этих трубочках находится особая жидкость — проводник. Ближе к пульпе в них входят нервные окончания, через этот проводник могут передаваться болевые импульсы; Пульпа — сосудисто-нервный пучок, самая чувствительная часть зуба. И при ее раздражении появляется боль разного характера.

Гиперестезия — более обширное понятие, это боль при действии не только холодного, но и других видов раздражителей: соленого, сладкого, кислого, горячего или острого.

А причина — истончение или повреждение эмали и дентина. Поэтому, говоря о причинах повышенной чувствительности, нужно обозначить те, которые могут привести к подобным последствиям.

Неправильная и агрессивная гигиена полости рта

Чистка зубов — основа профилактики кариеса и многочисленных заболеваний полости рта. Но это условие может быть осуществимо только при правильной чистке зубов.

Если же она агрессивная, осуществляется неправильно подобранными предметами гигиены с жесткой щетиной, то могут формироваться изъяны на эмали, а именно клиновидный эффект.

Клиновидный эффект — это некариозное поражение в области шеек зубов клиновидной формы.

В пришеечной области эмаль наиболее тонкая, ее поражение быстро приводит к появлению повышенной чувствительности зубов, еще до того, как станет заметна полость.

Отбеливание

Даже самые современные средства и методики отбеливания довольно агрессивны и нарушают строение кристаллической решетки эмали. Поэтому после проведения кабинетного (профессионального) отбеливания стоматологи проводят реминерализующие процедуры.

Домашнее отбеливание или то, что было проведено в косметических кабинетах, может быть довольно опасным, особенно, если не осуществлялись предварительные процедуры, а полость рта не была санирована.

Профессиональная гигиена полости рта

Массивный зубной камень постепенно отодвигает десну, а чувствительные зоны покрываются налетом. После удаления камня чувствительные зоны обнажаются, формируется временная гиперестезия. Обычно неприятные ощущения исчезают через несколько дней, этого времени достаточно для того, чтобы десна поднялась до должного уровня.

Особенности питания

Пациенты, которые злоупотребляют кислыми продуктами, фруктами и ягодами с большим количеством органических кислот, чаще других страдают от повышенной чувствительности зубов.

В группе риска оказываются и пациенты, злоупотребляющие сладкими газировками и другими напитками, содержащими кислоты.

Эрозия и некроз эмали также может стать причиной повышенной чувствительности зубов. А причины этих патологий часто связаны с вредностями производства, а также некоторыми болезнями внутренних органов.

Кофе с мороженым

Контрастные по температуре продукты крайне вредны для эмали и могут стать причиной формирования трещин и истончения эмали. Поэтому крайне важно отказаться от привычки пить горячий кофе и заедать мороженым.

Кариес

Кариес — одно из самых распространенных заболеваний в мире среди всех возрастных групп. Его локализация может быть разной. При расположении полости в пришеечной области или на контактной поверхности может появляться повышенная чувствительность зубов.

Стираемость зубов

Известно, что после каждого приема пищи эмали стирается на несколько микрон. Под действием слюны этот объем практически полностью восстанавливается, но чем старше пациент, тем медленнее идут процессы восстановления.

Так и формируется физиологическая стираемость, симптомы которой проявляются у пациентов в возрасте. Но стираемость может быть и патологической, то есть когда убыль эмали происходит слишком быстро. Ее ранним симптомом является повышенная чувствительность зубов.

Рецессия десны

Рецессия — опущение десны — всего лишь симптом, который может формироваться по разным причинам. В этой ситуации просто необходимы консультация и осмотра врача.