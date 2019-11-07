Правда ли, что синтетику опасно носить

Одни люди, выбирая одежду, отдают предпочтение исключительно натуральным материалам. Другие привыкли не заморачиваться по этому поводу и лишь в крайних случаях смотрят на состав вещи. Одни боятся синтетики как огня, у других же весь гардероб состоит именно из этого материала. "Рамблер" выяснял, действительно ли синтетика может навредить человеку, и, если да, то каким образом.

Сторонники натуральных тканей убеждены, что синтетические материалы неизменно вызывают проблемы с кожей, а порой и вовсе психические расстройства. В то же время люди иного склада апеллируют к медицинским исследованиям, согласно которым ткани из искусственных волокон вроде акрила или полиамида не вредны. Но где же правда на самом деле?

Эксперты-дерматологи не решаются принимать ничью сторону, но все-таки предупреждают: от синтетики низкого качества лучше избавиться раз и навсегда. Из-за того, что этот материал плохо впитывает влагу, теплообмен организма нарушается. Боле того, поскольку синтетика крайне электростатична, во время глаженья любимая кофта может начать выделять вредные вещества, а после провоцировать возникновение аллергии.

Несмотря на это, медики подчеркивают, что в магазинах все чаще и чаще можно отыскать одежду из качественной синтетики, которая едва ли хоть как-то навредит здоровью. Однако человеку, не разбирающемуся в тканях, тяжело будет отличить хорошую синтетику от плохой, поэтому лучший выход — отдавать предпочтения натуральным материалам.