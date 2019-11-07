Что такое акромегалия и чем она опасна

1 ноября во всем мире отмечался день распространения информации об акромегалии. Что из себя представляет это заболевание, чем оно опасно и кому грозит выяснял "Рамблер".

Дословно с греческого акромегалия переводится как "большая конечность". Если же обращаться к медицинским терминам, то это заболевание, характеризующееся хроническим чрезмерным выделением гормона роста соматотропина. Недугу подвержены люди, чей физиологический рост давно закончился. Преимущественно это пациенты в возрасте от 40 до 50 лет.

Акромегалия проявляется в виде усиленного роста скелета и внутренних органов, укрупнения черт лица и других частей тела, а также нарушения обмена веществ. Кстати, именно от данного заболевания страдает бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев . Именно из-за тяжелых осложнений, связанных с акромегалией, спортсмену пришлось завершить карьеру.

Первые симптомы заболевания: повышенная утомляемость, головные боли, снижение умственных способностей, плохое зрение, эректильная дисфункция у мужчин и прекращение менструации у женщин. Помимо этого больные акромегалией страдают от артериальной гипертонии, остеоартроза и проблем с сердечно-сосудистой системой. Немаловажен и тот факт, что пациенты с акромегалией нередко испытывают трудности в социальной жизни: необычная внешность заставляет их чувствовать стеснение, они становятся замкнутыми и подчас впадают в депрессию.

Акромегалия — довольно редкое заболевание (в России не более 10 случаев на 100 тысяч человек), но тем не менее оно все равно вызывает беспокойство медицинского сообщества. Дело в том, что смертность среди больных акромегалией в десять раз выше, чем среди людей, не страдающих от этого недуга. К тому же почти половина больных, отказавшихся от лечения, умирают до 50 лет. Вот почему так важно диагностировать заболевание как можно раньше и начать немедленную борьбу с ним.