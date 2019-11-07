Здоровье в кредит: частная клиника обманула десятки москвичей

Десятки москвичей оказались обмануты в частной клинике. Людей сначала заманивали скидками и бесплатной диагностикой, а затем удерживали страшным диагнозом и дорогостоящим лечением. Корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева тоже оказалась на приеме у одного из таких врачей.

«Мне позвонили и подложили пройти диагностику по федеральной программе. Была реклама что сеть клиник «Глобал Мед» приглашает на бесплатное лечение. Я пришла на диагностику». Наимя на здоровье не жаловалась. Но диагностика показала: со дня на день она умрет. «Сделали УЗИ сосудов и сказали: да вы что, у вас 26% проходимости сосудов. Вы можете умереть», — указала женщина.

Теперь Наимя до сих пор не может понять, как она вышла из клиники «Глобал Мед» не с рецептом, а с кредитом.

«Сумма вот 120 тысяч рублей. Я подписала эти бумаги. Мне сказали, что вам 6 тысяч в месяц для себя любимой не можете найти? Для того, чтобы жить», — отметила Наимя. Смертельное заболевание лекари начали лечить пиявками и иглоукалыванием.

«Мне начали делать процедуры. Мне стало плохо. Хуже и хуже. У меня выявили заболевание. Я лечусь у онколога», — добавила женщина.

Расторгнуть договор Наимя не успела. Клиника «Глобал Мед» на Белорусской закрылась. По документам есть филиал на Пушкинской. Едем туда. Там уже другой центр, не медицинский — эстетической красоты. Но методы работы те же. Под видом клиента записываемся на массаж.

«У вас есть проблемы сосудами. Голова болит? Нет. Но все равно есть нарушения с кровообращением».

И это заключение врача-дерматолога. Без обследования. На глаз. Лечиться нужно срочно. Отсутствие у меня денег не проблема. Предложили тут же оформить кредит. Но узнав, что мы журналисты, их рекламные лозунги заканчиваются.

«Меня даже не обследовали, но уже назначили курс лечения. На 170 тысяч. Она вам дала просто рекомендации? Как? Даже не посмотрев меня».

«Глобал Мед». Она же «Космофит», «Глобал ФИТ», «Аэстет Мед». Пациенты уверены: это одна сеть клиник. Меняется лишь учредитель, название и адрес.

«В ходе проверки выявили нарушения по законодательству. Жалобы касались расторжения договоров и возврата денежных средств. По результатам проверки возбуждены административные дела», — сказала главный специалист — эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО Оксана Рогаткина. По России сотни потерпевших. Главный приём больших продаж грамотно мотивировать клиента. Страшным диагнозом.

«Здесь такая обстановка, меня три часа мурыжили. Завлекали этими скидками. В итоге 800 тысяч мне насчитали, я чуть в обморок не упала», — рассказала потерпевшая Наталья Куликова.

Доказать факт коллективного прессинга сложно. Фотографировать и снимать в клиниках нельзя. Адвокаты говорят: расторгнуть договор можно. Нужно лишь написать письменное заявление в клинику и кредитное учреждение. И доказать, что услуг не оказывали.

«Клиника, должна документально доказать и подтвердить факт оказания вам услуг. Если этого нет то это просто слова. Они расходов не понесли значит выплачивать им вы ничего не должны», — отметил юрист Альберт Ануфриев.

Страшный диагноз Наиме не подтвердили. Врачи сказали, что она здорова. Теперь эти силы ей буду нужны для борьбы с мошенниками.