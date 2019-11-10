Какие сигналы подает наш организм

Что означают сигналы, которые подает наш организм

Как часто, следуя своим желаниям и вкусовым предпочтениям, мы не отдаем себе отчета в том, что наш организм таким образом подает сигналы о нехватке важных микроэлементов и витаминов? «Рамблер» постарался разобраться, как наш организм намекает о недостающих витаминах и питательных веществах.

Работающий механизм

Человеческий организм — определенный механизм, имеющий особую систему «оповещения». Даже самые внимательные и борющиеся за здоровый образ жизни люди могут пропустить открытую просьбу о помощи. Внутри нас происходит множество процессов, которые не каждый здоровый организм способен контролировать. В этом может помочь ответственный подход к выбору продуктов, которые мы употребляем. Существует прямая зависимость от продуктов, которые требует организм, и недостающих ему дополнительных микроэлементов.

Чего не хватает Как только вам захочется жирной пищи, это сигнал о том, что вашему организму не хватает кальция. Большое его количество содержится в брокколи, различных сырах, семенах кунжута, бобовых и стручковых продуктах. Если вы не можете устоять от запаха свежеиспеченного шоколадного круассана или булочки с корицей — значит, ваш организм требует магния. Продукты, содержащие магний: орехи, виноград, гречневая крупа. Ещё одной причиной постоянного желания сладкого служит нехватка углерода. Изменить ситуацию поможет постоянное употребление небольшой порции любых фруктов. Желание добавить соли в приготовленную еду является сигналом о нехватке хлоридов. Восстановить баланс можно молочной продукцией или порцией рыбы. Если ваш выбор остановится на продуктах, содержащих лактозу, лучше всего выпить стакан не кипяченого козьего молока. С ним организм получит необходимую порцию кальция и витаминов А, В1, В2, В12, С, D.

Нездоровый аппетит

Неконтролируемый аппетит — первый признак недостатка сразу нескольких важных микроэлементов: цинка, кремния и различных аминокислот. Если вы переедаете и ощущаете, что с каждым приемом пищи вам хочется есть больше, недостающие элементы можно получить из морепродуктов, шпината, батата и сушеного винограда (изюма).