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Что означают сигналы, которые подает наш организм 

Рамблер 3 часа назад
Какие сигналы подает наш организм
Фото: depositphotos.com
Как часто, следуя своим желаниям и вкусовым предпочтениям, мы не отдаем себе отчета в том, что наш организм таким образом подает сигналы о нехватке важных микроэлементов и витаминов? «Рамблер» постарался разобраться, как наш организм намекает о недостающих витаминах и питательных веществах.

Работающий механизм

Человеческий организм — определенный механизм, имеющий особую систему «оповещения». Даже самые внимательные и борющиеся за здоровый образ жизни люди могут пропустить открытую просьбу о помощи. Внутри нас происходит множество процессов, которые не каждый здоровый организм способен контролировать. В этом может помочь ответственный подход к выбору продуктов, которые мы употребляем. Существует прямая зависимость от продуктов, которые требует организм, и недостающих ему дополнительных микроэлементов.

Чего не хватает

  1. Как только вам захочется жирной пищи, это сигнал о том, что вашему организму не хватает кальция. Большое его количество содержится в брокколи, различных сырах, семенах кунжута, бобовых и стручковых продуктах.
  2. Если вы не можете устоять от запаха свежеиспеченного шоколадного круассана или булочки с корицей — значит, ваш организм требует магния. Продукты, содержащие магний: орехи, виноград, гречневая крупа. Ещё одной причиной постоянного желания сладкого служит нехватка углерода. Изменить ситуацию поможет постоянное употребление небольшой порции любых фруктов.
  3. Желание добавить соли в приготовленную еду является сигналом о нехватке хлоридов. Восстановить баланс можно молочной продукцией или порцией рыбы. Если ваш выбор остановится на продуктах, содержащих лактозу, лучше всего выпить стакан не кипяченого козьего молока. С ним организм получит необходимую порцию кальция и витаминов А, В1, В2, В12, С, D.

Нездоровый аппетит

Неконтролируемый аппетит — первый признак недостатка сразу нескольких важных микроэлементов: цинка, кремния и различных аминокислот. Если вы переедаете и ощущаете, что с каждым приемом пищи вам хочется есть больше, недостающие элементы можно получить из морепродуктов, шпината, батата и сушеного винограда (изюма).
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства
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