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Объяснена опасность вейпов 

Lenta.ru + ещё 2 39 минут назад
Медики объяснили опасность вейпов
Фото: РИА Новости
Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал о негативном влиянии электронных сигарет на организм человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Холдин отметил, что, как правило, потребители начинают пользоваться вейпами, поскольку считают их безопасными. Однако в результате формируется никотиновая зависимость, которая заставляет перейти на обычные сигареты.
Специалист подчеркнул, что жидкость, которая нагревается и испаряется в электронных устройствах, содержит токсичные вещества, каждые из которых по-своему опасны. Так, фенолы раздражают глаза, кожу и слизистые, формальдегид вызывает рак, а свинец вредит нервной и сердечно-сосудистой системе.
«При горении табака выделяется более 250 вредных веществ, из них 69 канцерогенов, которые повышают риск возникновения сердечно-сосудистых и респираторных болезней, а также способствуют развитию онкозаболеваний, таких как рак легких, полости рта, горла и других органов», — отметил Холдин.
По словам специалиста, все формы курения вредят организму. Он призвал потребителей не обманывать себя и вести здоровый образ жизни.
В июле российское правительство поддержало идею запретить продавать вейпы и кальяны детям, а также приравнять их к сигаретам.
В США смерть 33 человек с тяжелой болезнью легких связали с парением. Всего за август и сентябрь в стране зарегистрировано более 380 случаев странных респираторных заболеваний среди курильщиков электронных сигарет. Возможной причиной называется ацетат витамина Е в смесях для вейпов, которые умершие покупали с рук из-за содержавшихся в жидкости каннабиоидов.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ , Правительство РФ
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