Медики объяснили опасность вейпов

Объяснена опасность вейпов

Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал о негативном влиянии электронных сигарет на организм человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Холдин отметил, что, как правило, потребители начинают пользоваться вейпами, поскольку считают их безопасными. Однако в результате формируется никотиновая зависимость, которая заставляет перейти на обычные сигареты.

Специалист подчеркнул, что жидкость, которая нагревается и испаряется в электронных устройствах, содержит токсичные вещества, каждые из которых по-своему опасны. Так, фенолы раздражают глаза, кожу и слизистые, формальдегид вызывает рак, а свинец вредит нервной и сердечно-сосудистой системе.

«При горении табака выделяется более 250 вредных веществ, из них 69 канцерогенов, которые повышают риск возникновения сердечно-сосудистых и респираторных болезней, а также способствуют развитию онкозаболеваний, таких как рак легких, полости рта, горла и других органов», — отметил Холдин.

По словам специалиста, все формы курения вредят организму. Он призвал потребителей не обманывать себя и вести здоровый образ жизни.

В июле российское правительство поддержало идею запретить продавать вейпы и кальяны детям, а также приравнять их к сигаретам.

В США смерть 33 человек с тяжелой болезнью легких связали с парением. Всего за август и сентябрь в стране зарегистрировано более 380 случаев странных респираторных заболеваний среди курильщиков электронных сигарет. Возможной причиной называется ацетат витамина Е в смесях для вейпов, которые умершие покупали с рук из-за содержавшихся в жидкости каннабиоидов.