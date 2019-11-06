Женщина в коме слышала все, что происходило вокруг

Как обычно, выйдя перед работой на пробежку, 29-летняя Энсти Кембэлл из Новой Зеландии и подумать не могла, чем обернется для нее это утреннее хобби. В тот день она почувствовала небольшое покалывание в стопах ног, которое через несколько часов распространилась на пальцы рук. Девушка незамедлительно обратилось к врачу. А то, что произошло дальше, она не могла представить даже в самом страшном сне.

Поначалу доктор заподозрил у Энсти паническую атаку, однако на его глазах, в считанные минуты, верхняя часть тела и лицо девушки начали неметь. Врачу потребовалось 15 минут, чтобы диагностировать у Энсти острый идиопатический полиневрит, его еще называют синдромом Гийена— Барре, и отправить в отделение неотложной помощи для экстренной госпитализации. При синдроме Гийена-Барре иммунная система человека начинает атаковать собственные нервные клетки. Болезнь начинается с покалываний в ногах или руках, которые быстро переходят в мышечную слабость и медленно парализуют организм с головы до ног. Именно это в конечном итоге и произошло с Энсти.

Врачи поместили девушку в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, на котором девушка провела около 3 месяцев.

В тот момент, когда ситуация, казалось бы, не могла быть хуже, Энсти постигло новое несчастье. Врачи начали выводить девушку из комы, однако она не подавала никаких признаков возвращения в сознание. Ее организм никак не реагировал на медицинские манипуляции, тогда как сама девушка в полной мере чувствовала и осознавала все, что с ней происходило. Оказавшись в ловушке собственного тела, Энсти описывает свое состояние, как «ужас, беспомощность и безысходность».

«Я помню, как врачи безуспешно пытались увидеть хоть какую-то реакцию моего тела на свои действия. Я испытала смертельный ужас, когда поняла, что в буквальном смысле застряла в собственном теле. Я пыталась сделать все, о чем меня просили, однако любые мои попытки были безрезультатны», — поделилась девушка с Daily Mail.

То, что произошло с Энсти, в медицинской литературе описывается как «синдром запертого человека», когда пациент сохраняет сознание и ориентацию в пространстве, однако для других он выглядит «овощем», с которым невозможно установить контакт.

Энсти хорошо помнит, как доктора пытались насильно открыть ей глаза в то время, как она хотела кричать от боли и умоляла их прекратить, однако ее никто не слышал. Девушка провела «взаперти» больше месяца, после чего постепенно начала приходить в себя. Со временем к ней вернулась речь и чувствительность конечностей, хотя она все еще не может держать в руках предметы и самостоятельно стоять.

Спустя 10 месяцев после инцидента, Энсти по-прежнему находится в больнице. Врачи отпускают ее домой лишь на выходные. Причины ее болезни так и остаются для всех загадкой.

Фото: Vostock-photo

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