Названы способы снижения давления без таблеток

Пять способов снижения артериального давления без лекарств посоветовали доктора

Медицинские специалисты рассказали о методах снижения артериального давления, не предусматривающих приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет один из каналов в « Яндекс . Дзен», специалисты рекомендовали гипертоникам:

1. снизить употребление соли до пяти граммов в сутки;

2. выпивать в течение дня один литр воды;

3. ограничить употребление кофе до одной чашки в день;

4. гулять перед сном;

5. есть больше овощей.

Ранее в среду сообщалось, что врачи назвали симптомы, которые свидетельствуют о раке легких. В число данных признаков, в частности, вошел «свист» при разговоре.