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Пять способов снижения артериального давления без лекарств посоветовали доктора 

Аргументы Недели 3 часа назад
Названы способы снижения давления без таблеток
Фото: Аргументы Недели
Медицинские специалисты рассказали о методах снижения артериального давления, не предусматривающих приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», специалисты рекомендовали гипертоникам:
1. снизить употребление соли до пяти граммов в сутки;
2. выпивать в течение дня один литр воды;
3. ограничить употребление кофе до одной чашки в день;
4. гулять перед сном;
5. есть больше овощей.
Ранее в среду сообщалось, что врачи назвали симптомы, которые свидетельствуют о раке легких. В число данных признаков, в частности, вошел «свист» при разговоре.
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Теги:
Болезни и лекарства , Яндекс
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