Что будет, если курить натощак

Не секрет, что курение вредит здоровью. Но что произойдет с вашим организмом, если курить на голодный желудок. «Рамблер» подробно ответит на этот вопрос.

Вы никак не можете бросить курить, но при этом хотите, чтобы это удовольствие наносило вашему здоровью минимальный вред. Для этого существует множество нюансов, которые нужно учитывать. Например, лучше не курить сразу после пробуждения. В Американском обществе по борьбе с раком выяснили, что те, кто не соблюдает это правило, имеют риск получить рак легкого в 1,79 раза выше. Также увеличивается вероятность развития рака горла и гортани.

Врачи также советуют больше проводить времени на свежем воздухе и при этом воздержаться от очередной сигареты. Важно пить много воды и не курить после любых физических нагрузок, а лучше вообще стараться постараться избавиться от этой зависимости.

Но что же будет, если вы покурите на голодный желудок? Все страшнее, чем может показаться. Никотин растворяется в слюне и попадает в желудок, при этом раздражая его слизистую. Он способствует большому выделению желудочного сока и повышению кислотности. В таком случае желудок начнет «поедать» сам себя. Возрастает риск возникновения гастрита, язвы, колита, запора и поноса. Еда же может защитить слизистые пищеварительной системы.