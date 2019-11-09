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Мужчины объяснили свое нежелание заниматься сексом 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 4 часа назад
Стало известно, почему мужчины избегают секса
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эксперты сообщили, что мужчины не всегда хотят заниматься сексом. Они перечислили семь причин, почему партнер не желает интима. Так, он может быть уставшим или перегруженным на работе. Также нежелание может быть связано со стрессом.
Как сообщают специалисты, причинами могут быть порнозависимость, а также зависимость от мастурбации. Низкий уровень тестостерона является ведущим в вопросах секса. При его низком уровне мужчина может отказываться от интима.
Эксперты отметили, что у сильного пола также бывают менопаузы, но только называются они андропаузами. Во время этой фазы происходит неминуемое снижение уровня тестостерона до критической отметки. Также причиной могут стать проблемы со здоровьем и лишний вес, передает medikforum.
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Теги:
Болезни и лекарства , medikforum.ru
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