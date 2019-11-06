Найден иммунитет от старческого слабоумия 

Редкая мутация позволила жительнице Колумбии избежать наследственной болезни Альцгеймера.
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Medicine, исследователи считают, что данный случай поможет им разработать правильное лечение слабоумия. У жительницы колумбийского городка Медельин несколько поколений родственников страдали от наследственной болезни Альцгеймера. У них симптомы болезни появлялись к 44 годам, но колумбийка вплоть до 70-летнего рубежа не сталкивалась с деменцией.
Исследователи провели анализ мозга и генов 1,2 тыс. человек и выявили, что у нее не проявилась деменция из-за двух копий гена APOE3 Christchurch, сообщает Ufanotes.ru При этом у женщины наблюдались все признаки заболевания Альцгеймером, а именно высокий уровень амилоидных белков.