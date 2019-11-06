Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден иммунитет от старческого слабоумия 

Новости Рязани 57 минут назад
Найден иммунитет от старческого слабоумия
Фото: Новости Рязани
Редкая мутация позволила жительнице Колумбии избежать наследственной болезни Альцгеймера.
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Medicine, исследователи считают, что данный случай поможет им разработать правильное лечение слабоумия. У жительницы колумбийского городка Медельин несколько поколений родственников страдали от наследственной болезни Альцгеймера. У них симптомы болезни появлялись к 44 годам, но колумбийка вплоть до 70-летнего рубежа не сталкивалась с деменцией.
Исследователи провели анализ мозга и генов 1,2 тыс. человек и выявили, что у нее не проявилась деменция из-за двух копий гена APOE3 Christchurch, сообщает Ufanotes.ru При этом у женщины наблюдались все признаки заболевания Альцгеймером, а именно высокий уровень амилоидных белков.
Видео дня. Что делать, если хрустят суставы
Новости Рязани: последние новости
Доктор Мясников: эти 5 симптомов не стоит игнорировать Доктор Мясников: эти 5 симптомов не стоит игнорировать Врачи назвали первые симптомы рака печени Врачи назвали первые симптомы рака печени Доктор Мясников рассказал, для кого опасен аспирин Доктор Мясников рассказал, для кого опасен аспирин 
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева призывает отказаться от туалетной бумаги
Малышева призывает отказаться от туалетной бумаги 15
Выяснилось, как избежать смертельной стадии рака
Выяснилось, как избежать смертельной стадии рака 2
Ученые обнаружили новую опасность курения
Ученые обнаружили новую опасность курения 1
Названы факторы успешного лечения рака
Названы факторы успешного лечения рака 1
Найден метод лечения всех возрастных заболеваний
Найден метод лечения всех возрастных заболеваний 2
Видео
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
01:59
Врачи объяснили, какой сон смертельно опасен
ЗОЖ
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
05:05
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
Новости
Осенний грипп-2019: основные симптомы
07:38
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Болезни и лекарства
Что делать, если хрустят суставы
01:07
Что делать, если хрустят суставы
Болезни и лекарства ЗОЖ
Неожиданные причины потери зрения
04:51
Неожиданные причины потери зрения
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как понять, что скоро заболит сердце
15:01
Как понять, что скоро заболит сердце
Болезни и лекарства ЗОЖ
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
06:59
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
Болезни и лекарства Новости
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
02:24
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как лишний вес сокращает жизнь
01:24
Как лишний вес сокращает жизнь
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение