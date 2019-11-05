Названы факторы успешного лечения рака

Врачи Московской области рассказали, какие факторы влияют на успешность лечения рака, а также о профилактике заболевания. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«В настоящее время онкология не является смертельным приговором. Нам удалось добиться значительных успехов в лечении злокачественных онкологических заболеваний. Так, в Московском областном онкодиспансере за 9 месяцев текущего года прошли лечение более 13 тыс. человек, сделано более 4 тыс. операций. Важно, что более 50% заболеваний нам удается выявлять на ранних стадиях (I-II). В Подмосковье этот показатель выше, чем в среднем по ЦФО. Но самое главное, чтобы люди и сами не забывали о своем здоровье»,

— сказал главный врач Московского областного онкодиспансера Владимир Асташов.

Специалисты обращают внимание на то, что факторами, влияющими на развитие рака, могут быть курение, алкоголизм, неправильное питание, ожирение, стресс, воздействие радиации и многие другие. Однако немаловажной является роль наследственности. Своевременное выявление заболевания — ключ к успешности его лечения. Также необходимо хотя бы раз в полгода посещать поликлинику, сдавать анализы и проходить диспансеризацию и профосмотры.

Весной и осенью проводится День ранней диагностики. Ближайший состоится 16 ноября. Жители Подмосковья смогут получить консультации врачей-онкологов и по показаниям пройти УЗИ, маммографическое, рентгенологическое и цитологическое исследование. Такая акция организована для тех, то не состоит на приёме у онколога.

На сегодняшний день в Подмосковье создана трёхуровневая система оказания онкологической помощи. Первый уровень — онкологические кабинеты в поликлиниках, второй — койки в отделениях районных больниц, третий Московский областной онкологический диспансер и Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского.