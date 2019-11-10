Как эмоции влияют на здоровье

Как наши переживания и страхи сказываются на органах

Может ли общее физическое состояние меняться при плохом настроении? Эмоции являются важной составляющей реакции человека на окружающую среду. «Рамблер» выяснил, каким образом негативные эмоции сказываются на нашем здоровье.

Влияние на тело

Любая реакция на окружающий мир, в первую очередь, возникает в нервной системе человека. Рецепторы оценивают ситуацию и образуют взаимосвязь с определенными органами, отправляя им сигналы. Формируя комплекс команд, нервная система «выбирает» определенную часть нашего организма, которая получит нагрузку из-за влияния негативных эмоций.

Психология желудка

спазмы пищевода; тошнота; слабость и общее недомогание; проблемы со сном; изжога; изменение аппетита. Если вы испытываете сильное волнение и напряженность, кишечник может напомнить о себе. При постоянном стрессе органы ЖКТ могут проявлять себя в виде следующих симптомов:

Это связано с тем, что большая часть серотонина сосредоточена в кишечнике. Поэтому при депрессии и тревожном состоянии может нарушиться работа кишечника и привести к хроническим заболеваниям.

Все проблемы в голове

неприятные ощущения в горле и области грудной клетки; невозможно дышать полной грудью; нарушение сердечного ритма; боль и тяжесть в желудке, постоянное чувство голода; заболевания кожи; возникновение чувства страха, тревоги; спазмы и судороги в мышцах. Боль в голове может быть связана с постоянной самокритикой и навязчивыми мыслями — психосоматическими факторами. Распознать психосоматические причины головной боли помогут такие симптомы:

Мигрень связана с изменением тонуса сосудов в головном мозге. Человек раскачивает сосуды нестабильным эмоциональным состоянием, создавая в них напряжение.

Принимать близко к сердцу

ощущение тревоги и неконтролируемого страха; тошнота; учащение сердцебиения; скачки давления; одышка; низкая работоспособность. На работу сердечно-сосудистой системы эмоции не влияют напрямую. Ею управляет автономная нервная система. Стресс влияет на нервные центры, с помощью которых происходит регуляция деятельности сердца. Нервные импульсы приводят к сокращению сердечной мышцы, вызывая всевозможные спазмы и боли. Стрессовые ситуации вызывают не только боль в сердце, но и проявляют следующие симптомы:

Как работать с эмоциями

Человек сам несет ответственность и за болезни, от которых он страдает, и за выздоровление от них. Проблемы оказывают накопительный эффект на эмоциональное состояние. Они изнашивают организм и делают человека беззащитным. Контроль за негативными эмоциями поможет уследить за изменениями в организме и предотвратить образование заболеваний.