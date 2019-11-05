Чем опасны мозоли на руках

Мозоли — это ответная реакция организма на вирусы, инфекции и микробы, которые пытаются в него проникнуть. Зачастую люди не придают мозолям большого значения, а между тем они могут быть чреваты серьезными осложнениями.

Если мозоль проходит спустя некоторое время после того, как на нее прекратилось воздействие со стороны возбудителя (к примеру, человек перестал висеть на турниках), значит, поводов для беспокойства нет. Но если рана не заживает довольно долго, стоит начать бить тревогу. Так, мозоль багрового оттенка сигнализирует о том, что рядом с ней проходят кровеносные сосуды. Такая мозоль представляет собой водянистый пузырь. Как только он лопнет, инфекция разнесется по всей кровеносной системе организма, из-за чего может произойти заражение крови, а у пожилого человека начаться гангрена.

Другой вид мозоли, представляющий опасность, — стержневая. Проблема в том, что избавиться от нее без врача почти невозможно, потому что такая мозоль буквально пускает корни в организме. Чтобы удалить ее раз и навсегда необходимо либо хирургическое вмешательство, либо лазерная обработка.

Помимо этого следует помнить, что порой мозоли на коже рук — это не всегда следствие грубого механического воздействия. Иногда такой симптом может свидетельствовать о дефиците в организме витамина А, нарушении кислотно-щелочного баланса верхнего слоя дермы и о переохлаждении. И если удалить мозоль для врача труда не составит, то вот устранить причину, по которой она появилась, бывает не так просто.