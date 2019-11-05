Врач рассказала, как пахнут болезни

Педиатр Лина Мурадова рассказала, как пахнут разные болезни и можно ли на нюх определить диагноз. Оказалось, что запах может быть совершенно разным в зависимости от степени заболевания и его выраженности.

Когда начинает идти запах изо рта, нужно провериться у стоматолога, затем у отоларинголога на хронический тонзиллит и у гастроэнтеролога на гастрит и гастроэзофагеальный рефлюкс.

"Как правило, запах — первый звоночек. Он может говорить и о проблемах с почками, тяжелой форме обезвоживания. О наличии некой патологии может говорить и запах, исходящий от тела. Например, запах кленового сиропа указывает на одноименное заболевание. Это врожденный дефект, выраженный в нарушении обмена некоторых аминокислот. Мышиный, затхлый запах может сигнализировать о фенилкетонурии — генетическом заболевании, связанном с нарушением метаболизма аминокислот",

— объяснила врач.