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Врачи предупредили об опасности аспирина 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Врачи предупредили об опасности аспирина
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врачи предупредили, что самым опасным последствием приема аспирина может быть внутреннее кровотечение. Сообщается, что оно может возникнуть в желудочно-кишечном тракте.
Специалисты рекомендуют отказаться от приема этого препарата людям старше 65 лет. По словам врачей, в этом возрасте организм начинает медленней работать, а значит и лекарства выводятся дольше. Именно поэтому любой препарат необходимо принимать строго по показаниям врача.
Также если организм заражен бактерией хеликобактер пилори, то от аспирина лучше отказаться. В этом случае препарат может вызвать опухоли и язвы, что также приведет к внутреннему кровотечению.
Аспирин противопоказан тем, кто принимает нестероидные препараты. Также с аспирином нельзя совмещать варфарин. В последнем случае есть риск заполучить инфаркт миокарда, пишет «24 канал».
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Теги:
Болезни и лекарства
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