Врачи предупредили об опасности аспирина

Врачи предупредили, что самым опасным последствием приема аспирина может быть внутреннее кровотечение. Сообщается, что оно может возникнуть в желудочно-кишечном тракте.

Специалисты рекомендуют отказаться от приема этого препарата людям старше 65 лет. По словам врачей, в этом возрасте организм начинает медленней работать, а значит и лекарства выводятся дольше. Именно поэтому любой препарат необходимо принимать строго по показаниям врача.

Также если организм заражен бактерией хеликобактер пилори, то от аспирина лучше отказаться. В этом случае препарат может вызвать опухоли и язвы, что также приведет к внутреннему кровотечению.

Аспирин противопоказан тем, кто принимает нестероидные препараты. Также с аспирином нельзя совмещать варфарин. В последнем случае есть риск заполучить инфаркт миокарда, пишет «24 канал».