От нагревания до лежания: что нельзя делать при острой зубной боли и как ее победить — разбираем с экспертом

Просыпаешься посреди ночи от неожиданной боли в зубе и не знаешь, как облегчить свое состояние, — знакома такая ситуация? Редакция WMJ.ru вместе со стоматологом разобралась, как справиться с такой досадной неприятностью быстро и без вреда для здоровья. Подробности — в нашем новом материале!

Что такое боль

Если неожиданно разболелся зуб, то лечение надо начать с понимания, насколько это неожиданно. Что такое боль? Неприятные ощущения — защитная реакция организма на опасность, а еще это результат передачи импульса, возникшего из-за раздражения рецептора и нервных окончаний, в головной мозг. Зубная боль возникает из-за реакции рецепторов пульпы, периодонта и иногда дентинных канальцев.

Чувствительность — предвестник сильной боли

Если ты уже давно заметила, что зуб реагирует на холодное, горячее или даже кислое и сладкое, то это признаки кариеса. Так что не стоит надеяться, что боль с тобой ненадолго и пройдет сама. Такой характер боли говорит о уже поврежденной эмали и открытой полости зуба, где скапливаются бактерии и разрушается эмаль. В этом случае необходимо обратиться к врачу и поставить пломбу.

Если с посещением к врачу затянуть, то процесс повреждения тканей зуба продолжится и бактерии проникнут вглубь зуба, к его мягкой ткани — пульпе. Вот это тот случай, когда мы внезапно просыпаемся от сильной боли или вскакиваем из-за стола во время обеда, держась за щеку.

Не тянись за таблеткой

Первая наша реакция на острую боль — выпить обезболивающее. Это правильный шаг, но тут есть один нюанс. Как только мы выпили обезболивающее, нам становится легче, и это облегчение длится достаточно долго — иногда до 1 месяца. В момент ремиссии мы думаем, что вылечились, то есть вылечили дырку в зубе таблеткой обезболивающего. Это неправда.

На самом деле мы перевели процесс повреждения зуба в более глубокое состояние: кариес продолжает разрушать зуб и проникает все глубже и глубже.

При повторном воспалении люди с улыбкой специалиста принимают обезболивающее, а оно уже не помогает сразу… Мы принимаем еще, еще и еще и в итоге получаем нужный результат — все прошло, и ладно. Через некоторое время приходит понимание, что новую вспышку боли уже ничего не снимает, обезболивающие не действуют, и только в этом случае человек записывается к врачу — не слишком своевременно.

И все-таки обезболивающее ненадолго спасет

Совет любого стоматолога прост: самое главное — не затягивать, при первых ощущениях боли или дискомфорта обращайся к врачу за профессиональной помощью. Если ты уже затянула или оказалась далеко от дома, то купи обезболивающие препараты и пей максимальную дозу, указанную в инструкции, также могут пригодиться антибиотики. Сначала рекомендуется выпить обезболивающее, если через 2 суток легче не стало, то начинай пить антибиотики — точно по инструкции и максимально допустимую дозу.

Исключи из рациона алкоголь: он повышает давление и тем самым ускоряет процесс воспаления. Также ни в коем случае нельзя греть щеку со стороны воспаленного зуба — забудь про ладонь у щеки, лежание на подушке на этой стороне, посещение бани. Очень распространенная практика — греть больной зуб. Однако делать этого не стоит: при нагревании поток крови к проблемному зубу усиливается, поэтому тепло только еще больше провоцирует боль.

В положении лежа также повышается кровообращение дентина и усиливается воспаление, поэтому лежать в кровати и продолжать страдать тоже не стоит.

Если подвести итог, рецепт прост: осмотри полость рта и очень аккуратно, но тщательно почисти зубы, воспользуйся ирригатором для полоскания зубной полости, если он у тебя есть. Удаление застрявших остатков пищи и бактерий тоже поможет облегчить боль. Прими обезболивающее, приложи холод, например лед.

Если не помогает, то начни принимать антибиотики. Эти меры подойдут тем, кто столкнулся с зубной болью, например, в поездке и не может своевременно обратиться к стоматологу, всем остальным при первых вспышках боли — сразу к врачу.