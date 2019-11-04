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Ночник может спровоцировать смертельную болезнь 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Ночник может спровоцировать смертельную болезнь
Фото: Pixabay
Ученые пришли к выводу, что во время сна нельзя использовать даже тусклое освещение ночника, поскольку это может привести к развитию смертельных заболеваний, пишет Naked Science.
Даже Луна, которая светит в окна, может спровоцировать заболевания сердца или инсульт, поскольку свет через закрытые веки снижает уровень мелатонина, который необходим для здорового сна.
Исследование проводилось в течение трех лет. В нем приняли участие 989 добровольцев. Во время эксперимента над спящими две ночи подряд ставили включенную лампу, причем источник света был повернут к потолку.
Специалисты могли установить связь между ночным освещением и развитием атеросклероза.
Ранее сообщалось, что найдена связь между недостатком сна и перееданием.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости
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