Ночник может спровоцировать смертельную болезнь

Ученые пришли к выводу, что во время сна нельзя использовать даже тусклое освещение ночника, поскольку это может привести к развитию смертельных заболеваний, пишет Naked Science.

Даже Луна, которая светит в окна, может спровоцировать заболевания сердца или инсульт, поскольку свет через закрытые веки снижает уровень мелатонина, который необходим для здорового сна.

Исследование проводилось в течение трех лет. В нем приняли участие 989 добровольцев. Во время эксперимента над спящими две ночи подряд ставили включенную лампу, причем источник света был повернут к потолку.

Специалисты могли установить связь между ночным освещением и развитием атеросклероза.

Ранее сообщалось, что найдена связь между недостатком сна и перееданием.