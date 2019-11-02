Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болезни, которые на самом деле не существуют 

Ferra.ru 3 часа назад
Болезни, которые на самом деле не существуют
Фото: Ferra.ru
Стало известно о часто диагностируемых в России болезнях, которых на самом деле не существует. Так, Медицинская классификация болезней 10 созыва не содержит в себе такие болезни, как тонус матки, дисбактериоз, иммунодефицит, а также вегето-сосудистая дистония.
Отмечается, что основными жалобами пациентов, которые страдают от несуществующей вегето-сосудистой дистонии, являются головные боли, колики в животе, общая слабость, головокружения, а также аритмия. Лечения от данной болезни не предусмотрено, а врачи рекомендуют обратившемуся нормализовать сбалансировать режим дня, а также нормализовать сон.
Что касается диагноза «тонус матки», то тут специалисты рассказали, что поскольку матка — мышечный орган, для него совершенно нормально производить сокращение и расслабление. Более того, даже в том случае, если мышечные спазмы носят систематический характер, это не может стать поводом для постановки отдельного диагноза.
Врачи также разъяснили наиболее распространенный диагноз, а именно дисбактериоз. Сообщается, что подобное состояние начинает проявляться вследствие приема курса сильных антибиотиков, стресса или же операций. По словам специалистов, зачастую микрофлора самостоятельно регенерируется, когда изолируется главный фактор нарушения.
Иммунодефицит тоже является частым диагнозом, который обычно ставят детям. Врачи заверяют, что лечение в данном случае бессмысленно, поскольку изначально дети имеют абсолютно нормальный иммунитет.
Видео дня. Как перестать храпеть
Ferra.ru: последние новости
Выявлен фрукт, который необходим для профилактики рака Выявлен фрукт, который необходим для профилактики рака В России могут ввести бесплатную раздачу лекарств по рецепту В России могут ввести бесплатную раздачу лекарств по рецепту Россиянам объяснили, можно ли есть мороженое при простуде Россиянам объяснили, можно ли есть мороженое при простуде
Комментарии 
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Можно ли вылечить насморк самостоятельно
Можно ли вылечить насморк самостоятельно
Врач рассказала, чем пахнут разные болезни
Врач рассказала, чем пахнут разные болезни 4
Мясников перечислил пять симптомов опасных болезней
Мясников перечислил пять симптомов опасных болезней 2
Стало известно об опасности голых щиколоток зимой
Стало известно об опасности голых щиколоток зимой 1
Как два съеденных в день яйца отразятся на здоровье
Как два съеденных в день яйца отразятся на здоровье 16
Видео
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
05:05
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
Новости
Осенний грипп-2019: основные симптомы
07:38
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Болезни и лекарства
Как понять, что скоро заболит сердце
15:01
Как понять, что скоро заболит сердце
Болезни и лекарства ЗОЖ
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
06:59
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
Болезни и лекарства Новости
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
02:24
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как лишний вес сокращает жизнь
01:24
Как лишний вес сокращает жизнь
ЗОЖ
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как перестать храпеть
10:55
Как перестать храпеть
ЗОЖ
Как справиться с изжогой
08:00
Как справиться с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение