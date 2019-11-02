Можно ли вылечить насморк самостоятельно

Можно ли вылечить насморк самостоятельноНародная мудрость гласит — если насморк лечить, он проходит за 7 дней, если не лечить — за неделю. В связи с этим многие даже не пытаются бороться с насморком, рассчитывая, что он пройдёт сам собой. И очень даже ошибаются. Потому что, несмотря на свою кажущуюся безобидность, насморк может вызывать серьезные осложнения.

1-3 день

Насморк чаще всего является проявлением вирусного заболевания.

По сути, пресловутые сопли на самом деле один из способов борьбы организма с вирусом. В них в огромном количестве содержатся особые вещества, нейтрализующие вирусы.

Но они могут действовать, только если слизь в носу не слишком густая. Если же, например, в комнате жарко и сухо или у вас очень высокая температура, то слизь густеет или высыхает и представляет собой уже благотворную для размножения бактерий среду.

Поэтому если не принять экстренных мер и не начать лечение насморка вовремя, к вирусной инфекции через несколько дней может присоединиться бактериальная, которая чревата самыми серьёзными осложнениями — от гайморита с отитом до бронхита с пневмонией.

Многие при первых же признаках злополучного насморка тянутся к сосудосуживающим препаратам — нафтизин, санорин, галазолин, ксилометазолин, назол, тизин, отривин, леконил, африн, адрианол и т. д. Они действительно могут избавить нас от заложенного носа и даже позволить расстаться с носовым платком. Но только на время.

Зато злоупотребление этими препаратами может привести к сухости слизистой носа, а впоследствии — к гипертрофическому риниту, когда ощущение заложенности носа станет постоянным.

Поэтому врачи советуют принимать сосудосуживающие средства от насморка только в крайних случаях, когда, что называется, нос «не дышит». И то не более 3-4 дней подряд.

Главное — старайтесь как можно больше пить, увлажняйте воздух в комнате, чтобы не дать борющейся с вирусом слизи высохнуть или загустеть. Для предотвращения высыхания слизи можно использовать пиносол, эктерицид. Также рекомендуется промывать нос аквамарисом, физиомером, аква-лором или любым другим препаратом на основе морской соли.

3-5 день

То, что вирусный насморк всё-таки превратился в бактериальный, вы поймёте по цвету выделяемой слизи — она становится зеленоватой или желтовато-зеленой. Происходит это, как правило, примерно на третий день болезни.

В этом случае придётся применять спреи на основе антибиотиков — изофра, полидекс. Последний содержит и противовоспалительный компонент (гормон дексаметазон), и сосудосуживающий компонент — фенилэфрин. Но антибиотики, входящие в его состав (неомицин и полимиксин), не способны справиться с возбудителями гнойного ринита и гайморита. Поэтому если через три дня применения полидекса гнойный насморк не проходит, лучше всё-таки перейти на изофру.

Иногда к насморку присоединяется влажный кашель, особенно по утрам при резкой смене положения тела. Тогда врачи советуют начать принимать откашливающие препараты.

Однако с растворами на основе антибиотиков тоже нужно быть осторожными. Поскольку микроорганизмы, которые вызывают насморк, становятся устойчивыми к воздействию антибиотиков, препарат просто-напросто перестает действовать.

К тому же при чрезмерно обильном насморке вышеуказанные средства могут оказаться бессильными — гной затрудняет доступ лекарства к воспаленной слизистой оболочке. Поэтому нужны ещё и препараты, способствующие его разжижению и удалению из носа.

В качестве разжижающих средств рекомендуются АЦЦ, флуимуцил, а лучше даже спрей для носа ринофлуимуцил, синупрет. Последний выпускается как в таблетках, так и в каплях. Он стимулирует самоочищение не только слизистой оболочки носа, но и придаточных пазух, и его применение может снизить риск заболевания гайморитом. Синупрет и Ринофлуимуцил можно применять одновременно.

Во время беременности

Лечить насморк во время беременности несколько сложнее, ведь многие препараты в этот период под запретом.

Если насморк вызван простудой, стоит начать с приёма афлубина — это гомеопатическое средство, которое можно принимать и в первом триместре беременности. Только помните, что кофе отменяет действие любой гомеопатии, поэтому от него стоит временно отказаться. Так же нет запрета на промывание носа при помощи соляных растворов типа аквамариса.

Если нос заложен так, что будущей маме сложно дышать, придётся применять более тяжёлую артиллерию — сосудосуживающие капли, ведь плоду нужен кислород. Из допустимых — капли на натуральной основе, например, пиносол или санорин. Также допустим нафтизин. Но стоит помнить, что капли могут вызвать привыкание. Поэтому использовать их нужно умеренно и не дольше трех дней.

При насморке со слизью организм теряет жидкость, поэтому нужно чаще пить воду, ромашковый чай, морсы из ягод.

Кроме того, во время беременности можно лечить насморк народными средствами.

…Но если, несмотря на все лечение, насморк не проходит в течение 7-10 дней — нужно обязательно обратиться к врачу.

Народные средства

Проверенным народным средством лечения насморка является лук. Нарежьте обычный репчатый лук и подышите над ним или натрите долькой лука под носом, если не боитесь появления раздражения глаз и кожи. Чеснок тоже эффективно лечит насморк, убивая микробы в носу.

Хорошо лечат насморк масла пихты и эвкалипта. Обмакните в масло ватную палочку и смажьте нос внутри. Заложенность носа сразу пройдет, а пары масла начнут оказывать антисептический эффект. Повторяйте эту процедуру два или три раза в день. Главное — чтобы масла были натуральными.

Популярным методом лечения насморка являются ингаляции. Вскипятите воду в кастрюле, наклонитесь над ней и накройте голову толстым полотенцем, обеспечив герметичность. Дышите десять минут, пока вода не остынет. Можно делать ингаляции над отварами трав или картошки. В воду также полезно добавлять масло эвкалипта. Сейчас в продаже даже есть специальные приспособления для ингаляций на дому.