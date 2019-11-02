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Врач рассказала, чем пахнут разные болезни 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Врач рассказала, чем пахнут разные болезни
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница"
Одна из самых больших проблем многих заболеваний — их диагностика. Часто симптомы оказываются спутанными, неточными, что ставит врачей в тупик и в итоге лечить приходится уже запущенную форму болезни. Но есть еще один способ диагностики, о котором мало кто вспоминает — запах. «Вечерняя Москва» поговорила с педиатром, врачом высшей категории Линой Мурадовой, которая рассказала, как пахнут разные болезни и можно ли на нюх определить диагноз.
— Когда начинает идти запах изо рта, первое, что нужно сделать — провериться у стоматолога, затем у отоларинголога на хронический тонзилит и гастроэнтеролога на гастрит и гастроэзофагеальный рефлюкс. Запах при этом может быть совершенно разным в зависимости от степени заболевания и его выраженности, так что пытаться самому с помощью обоняния определить источник проблемы не стоит — лучше сразу обратиться к врачу.
— Неприятное амбре может говорить о заболеваниях других органов?
— Как правило, запах — первый звоночек. Он может говорить и о проблемах с почками, тяжелой форме обезвоживания. О наличии некой патологии может говорить и запах, исходящий от тела. Например, запах кленового сиропа указывает на одноименной заболевание. Это врожденный дефект, выраженный в нарушении обмена некоторых аминокислот. Мышиный, затхлый запах может сигнализировать о фенилкетонурии — генетическом заболевании, связанном с нарушением метаболизма аминокислот. Люди с такой проблемой должны избегать продуктов, содержащих фенилаланин, это, например, продукты с искусственным подсластителем, та же газировка. При диабете от пациента исходит выраженный запах ацетона. Это происходит при кетоацидическом состоянии, не связанном с подъемом уровня сахара. Конечно, на один нос мы не ориентируемся, а берем анализы, чтобы уточнить диагноз. Кожа — орган. В зависимости от того, какой что именно страдает, запах может быть абсолютно разным. Кстати, осторожным стоит быть, если чувствуете от человека резкий пивной запах — он может говорить об открытой форме туберкулеза.
Врач также отметила, что часто указывают на то, что по-особому пахнут рак, болезни Альцгеймера, Паркинсона, но все это очень относительно и не имеет четких доказательств и обоснований.
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Теги:
Болезни и лекарства
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