Названы основные симптомы «тихого инфаркта»

Около 50% всех случаев острого сердечного приступа приходятся на так называемый тихий или незаметный инфаркт (SMI -silent myocardial infarction), передает BBC со ссылкой на специалистов из Гарвардского университета

«Симптомы опасного для жизни состояния бывают выражены настолько слабо и продолжаются так недолго, что их часто принимают за обычный дискомфорт или другую менее серьезную проблему. Однако в результате SMI сердце начинает хуже работать, на нем появляются рубцы.

А учитывая тот факт, что многие пациенты, пережившие «тихий инфаркт», не обращаются за медицинской помощью сразу, у них возрастает риск повторного приступа, который может оказаться более серьезным»,

— объяснил профессор Гарвардского университета Джордж Плацки.

Среди симптомов «тихого инфаркта» специалист отметил дискомфорт в центре грудной клетки (легкое ощущение давящей боли), который не проходит несколько минут или быстро пропадает, но возвращается вновь.

Также насторожить должны неприятные ощущения в одной или обеих руках, в районе спины, живота, шеи или нижней челюсти, затрудненное дыхание до или после неприятных ощущений в груди, внезапный холодный пот, головокружение или тошнота.