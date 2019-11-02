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Названы основные симптомы «тихого инфаркта» 

Medical Note 1 час назад
Названы основные симптомы «тихого инфаркта»
Фото: Medical Note
Около 50% всех случаев острого сердечного приступа приходятся на так называемый тихий или незаметный инфаркт (SMI -silent myocardial infarction), передает BBC со ссылкой на специалистов из Гарвардского университета.
«Симптомы опасного для жизни состояния бывают выражены настолько слабо и продолжаются так недолго, что их часто принимают за обычный дискомфорт или другую менее серьезную проблему. Однако в результате SMI сердце начинает хуже работать, на нем появляются рубцы.
А учитывая тот факт, что многие пациенты, пережившие «тихий инфаркт», не обращаются за медицинской помощью сразу, у них возрастает риск повторного приступа, который может оказаться более серьезным»,
— объяснил профессор Гарвардского университета Джордж Плацки.
Среди симптомов «тихого инфаркта» специалист отметил дискомфорт в центре грудной клетки (легкое ощущение давящей боли), который не проходит несколько минут или быстро пропадает, но возвращается вновь.
Также насторожить должны неприятные ощущения в одной или обеих руках, в районе спины, живота, шеи или нижней челюсти, затрудненное дыхание до или после неприятных ощущений в груди, внезапный холодный пот, головокружение или тошнота.
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Теги:
Болезни и лекарства , Гарвардский университет
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