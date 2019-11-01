Ученые рассказали, как распознать рак и его направление

Исследователи из Австралии обнаружили наночастицы, которые могут находить сложные раковые клетки и, тем самым, выявлять рак на ранней стадии.

«Наночастицы оксида железа, покрытые полимером, будут введены пациентам. Так можно будет с помощью МРТ в течение примерно 15 минут обнаружить «скрытые» раковые клетки.

Они будут восприниматься лимфатической системой человека как инородное тело. Так можно понять «куда движется» рак», — отметил исследователь Стюарт Бартлетт.

Методика уже использовалась при раке молочной железы и меланоме.

«Наша технология состояла в том, чтобы сделать это возможным в сложных случаях развития рака. Например, при раке легких», — пояснил специалист.