Россиянин два года проходил с костью в бронхах

Россиянин два года проходил с куриной костью в бронхах

В Ступино врачи центральной районной клинической больницы извлекли из бронхов пациента куриную кость, проглоченную два года назад. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев мужчина лечился от пневмонии и жаловался на затруднение дыхания. Назначенное лечение не помогало, и врачи заподозрили, что в бронхах пациента находится инородный предмет. Его нельзя было разглядеть на флюорографических и рентгенологических снимках, поэтому медики провели дополнительное обследование — компьютерную томографию.

Исследование показало, что в организме мужчины находится куриная кость, она находилась там два года. Пациенту удалили инородный предмет, не сделав ни одного разреза.

Как объяснили в Минздраве, если инородное тело находится в бронхах долго, вокруг может сформироваться плотная капсула с рубцеванием.

Поэтому у пациентов возникают бронхиты, пневмония, абсцессы и свищи, которые опасны осложнениями или летальным исходом.

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