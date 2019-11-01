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Россиянин два года проходил с куриной костью в бронхах 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Россиянин два года проходил с костью в бронхах
Фото: Минздрав МО
В Ступино врачи центральной районной клинической больницы извлекли из бронхов пациента куриную кость, проглоченную два года назад. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Московской области.
Отмечается, что в течение нескольких месяцев мужчина лечился от пневмонии и жаловался на затруднение дыхания. Назначенное лечение не помогало, и врачи заподозрили, что в бронхах пациента находится инородный предмет. Его нельзя было разглядеть на флюорографических и рентгенологических снимках, поэтому медики провели дополнительное обследование — компьютерную томографию.
Исследование показало, что в организме мужчины находится куриная кость, она находилась там два года. Пациенту удалили инородный предмет, не сделав ни одного разреза.
Как объяснили в Минздраве, если инородное тело находится в бронхах долго, вокруг может сформироваться плотная капсула с рубцеванием.
Поэтому у пациентов возникают бронхиты, пневмония, абсцессы и свищи, которые опасны осложнениями или летальным исходом.
Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга на протяжении 10 лет ходила с забытым в носу катетером. В итоге половина лица девушки оказалась поражена гноем, а ее зубы сгнили до костей.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ
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