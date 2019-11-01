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Самые эффективные методы лечения простатита 

Medical Note 3 часа назад
Самые эффективные методы лечения простатита
Фото: Medical Note
Воспаление тканей предстательной железы или простатит занимает первое место среди заболеваний половой системы у мужчин. При этом острая форма болезни встречается достаточно редко, примерно в 5-10% случаев, а вот хроническое течение врачи-урологи диагностируют у каждого второго пациента, обратившегося на прием.
Причины и механизм развития некоторых форм простатита до сих пор недостаточно изучены, поэтому для лечения применяют различные методы. Какие из них наиболее эффективны, расскажет Medical Note.
Сегодня простатит перестал быть «болезнью старцев» и все чаще поражает мужчин в полном расцвете сил, в возрасте до 50 лет. Столь значительное «омоложение» урологической патологии привело к тому, что она вышла за рамки медицинской практики и оказывает негативное влияние на социальную сферу жизни.

Простатит: причины развития и симптомы

Традиционно причины развития простатита разделяют на инфекционные и неинфекционные. В первом случае виновником заболевания выступают различные патогенные микроорганизмы и вирусы, в том числе передающиеся половым путем.
Гораздо сложнее выглядит механизм развития неинфекционного простатита. На сегодняшний день он считается мультифакторным и объясняется целым комплексом патологических процессов: гемодинамические и микроцируляторные нарушения (застой крови в области малого таза), дефицит кислорода в тканях, затруднение работы лимфодренажной системы, ослабление местного иммунитета, заброс мочи в протоки простаты и другие.
Среди факторов риска простатита выделяют некоторые особенности образа жизни мужчин: беспорядочные половые связи без барьерной контрацепции или, наоборот, нерегулярная половая жизнь, офисная сидячая работа, недостаточная физическая активность и частое переохлаждение.
Острый бактериальный простатит обычно протекает бурно и сопровождается всеми признаками активного инфекционного воспаления: лихорадка, ломота в мышцах и суставах, озноб, боль в промежности, болезненное и частое мочеиспускание.
Хронический простатит отличается многообразием симптомов (в литературе их описано более ста), но врачи-урологи выделяют три основных:
боль и дискомфорт в нижней части живота, промежности, которые беспокоят 3 месяца и более; учащенное и затрудненное мочеиспускание; расстройства сексуального характера.

Лечение бактериального простатита — какие антибиотики эффективнее?

Бактериальная инфекция, в том числе бактериальный простатит, по определению требует применения антибиотиков в качестве основного метода лечения. Учитывая большой перечень существующих сегодня препаратов, выбор должен осуществлять врач-уролог на основании клинических рекомендаций, принимая во внимание данные обследования и общее состояние пациента.
Лечение острого бактериального простатита, который протекает тяжело, проводится в стенах стационара. В этом случае антибиотики вводятся парентерально (внутривенно или внутримышечно).
Самыми эффективными считаются пенициллины широкого спектра действия и цефалоспорины третьего поколения (цефотаксим, цефтриаксон), а также фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин).
Любой из них может комбинироваться с аминогликозидами (гентамицин). После нормализации температуры и уменьшения симптомов воспаления антибактериальная терапия обязательно продолжается до 2-4 недель, но уже в таблетках.
Для амбулаторного лечения острого простатита легкого течения и хронического бактериального простатита лучшими препаратами являются фторхинолоны. Они обладают рядом преимуществ: очень хорошо проникают в ткани предстательной железы, активно действуют на типичные и нетипичные возбудители инфекции, имеют хороший профиль безопасности.
Продолжительность приема лекарств определяется индивидуально, но в случае острого воспаления составляет не менее 10 дней, а хронического — 14 дней.
В качестве вспомогательных лекарств применяют жаропонижающие (парацетамол), нестероидные противовоспалительные средства (ибупрофен, индометацин), спазмолитики (дротаверин), альфа-блокаторы (доксазозин) и другие.

Хронический абактериальный простатит или синдром хронической тазовой боли — как правильно?

В 90% случаев хронического простатита с помощью лабораторных методов обследования не удается выявить патогенных микроорганизмов, и заболевание считается абактериальным.
Термин «хронический абактериальный простатит», несмотря на активное длительное применение в медицинской практике, считается ныне некорректным.
Длительную боль в области промежности, которая сопровождается нарушением мочеиспускания, сексуальной дисфункцией, а также поведенческими и эмоциональными негативными реакциями, рекомендуется называть «синдромом хронической тазовой боли» или «простатическим болевым синдромом».

Самые эффективные методы лечения синдрома хронической тазовой боли у мужчин

Лечение синдрома хронической тазовой боли у мужчин — сложная задача, ведь до сих пор нет четкого и полноценного представления о механизмах развития этого состояния. Возможно, помимо уже известных нарушений, под маской заболевания скрывается целый ряд других органических изменений органов мужской половой системы, мочевыводящих путей, а также нейрогенные расстройства.
Существующие в настоящее время методы лечения, включая медикаментозные и альтернативные, не все одинаково хорошо справляются с симптомами болезни. Ученые постоянно проводят клинические исследования в поисках наилучшего средства в борьбе с синдромом хронической тазовой боли.
Клинические рекомендации Европейской ассоциации урологов от 2019 года представляют перечень фармакологических препаратов и других методов лечения, которые максимально проявили свою эффективность в клинических исследованиях:
  1. При длительности симптомов менее года у мужчин, ранее не получавших лечения, умеренно эффективна антибактериальная терапия (препараты группы хинолонов и тетрациклины);
  2. Вновь доказали свою эффективность лекарства группы альфа-блокаторов (например, доксазозин), но при продолжительности болезни не более года;
  3. Противовоспалительные средства (целекоксиб) продемонстрировали умеренную эффективность, при этом результат был ограничен временем приема. Стоит также помнить о возможных отдаленных побочных действиях данной группы препаратов;
  4. Фитотерапия оказывает общее благоприятное влияние на качество жизни и уменьшает боль. Среди препаратов хорошие результаты показал цернилтон (ферментированный экстракт пыльцы ржи, пшеницы, тимофеевки луговой);
  5. Акупунктура доказала свою эффективность и безопасность в сравнении не только с плацебо, но и терапией лекарственными препаратами;
  6. Когнитивная поведенческая терапия (направление современной психотерапии), разработанная для простатического болевого синдрома, достоверно уменьшает боль и улучшает качество жизни мужчин.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости
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