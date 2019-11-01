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Какая компенсация положена за ложный диагноз 

Medical Note + ещё 1 40 минут назад
Какая компенсация положена за ложный диагноз
Фото: Medical Note
Если пациента не устроило качество медицинских услуг, он имеет право на компенсация. Как ее получить и на какую сумму рассчитывать, рассказал юрист Андрей Карпенко.
Как пояснил эксперт, недовольство пациента работой медиков — большая головная боль для последних.
В случае чего именно медучреждению нужно обосновать, что качество медицинской помощи соответствовало всем стандартам. Это согласно постановлению Судебной коллегии по гражданским делам ВС.
То есть, ответчику следует доказать «отсутствие своей вины в причинении вреда здоровью пациента». В прошлом году в России до суда дошло порядка 300 уголовных дел об ошибках врачей.
«Суд также должен установить, были ли учтены все возможности предотвратить постановку неверного диагноза, если речь об этом, то есть, имелись ли со стороны медицинской организации виновные действия», — отметил Андрей Карпенко.
Размер компенсации зависит от массы нюансов. Но средний ее размер составляет 20-500 тысяч рублей.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости , Андрей Карпенко
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