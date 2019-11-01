Почему нужно срочно выбросить из дома йод

Почему врачи рекомендуют выбросить из дома йод

Привычка чуть что доставать из аптечки йод перешла к нам еще с советских времен. Почти в каждом доме хранится коричневая баночка, которую принято использовать для обработки ран и знаменитой "йодовой сетки".

Однако, как выяснил "Рамблер", слухи о полезных свойствах йода сильно преувеличены. Наоборот, в большинстве случаев он только вредит организму.

"Любой человек, капнув, например, как раньше это делали бабушки, каплю йода на сахар или кусочек хлеба, получит граммы дозы йода и спровоцирует себе заболевание. Эта йододоза в разы превышает физиологическую. Поэтому в таком виде потреблять его категорически нельзя", — рассказала СМИ врач-эндокринолог Анна Целиковская.

Мазать открытые ранки йодом врачи категорически не советуют, указывая на то, что в больницы часто попадают пациенты с ожогами после использования этого средства. Чаще всего они обмазывают ранку йодом, а затем заклеивают пластырем или перевязывают. В таком случае ожога не миновать.

Врачи отмечают, что спиртовой раствор йода содержит мега-дозы, поэтому его очень сложно дозировать.

Кроме того, в Сети можно начитаться советов о добавлении трех капель йода в стакан молока или на кубик сахара. Такие "шалости" врачи также категорически запрещают. Даже одна капля раствора йода может привести к ожогу гортани, желудка и полости рта, а несколько капель и вовсе к токсическому отравлению.

Неудивительно, ведь 2-3 грамма неразбавленного выпитого йода и вовсе приведут человека к летальному исходу.

Кроме того, использование растворов йода опасно для всех, кто испытывает проблемы с щитовидкой. Эксперты предупреждают, что многие о своих проблемах просто не знают, и, используя йодовый раствор, только провоцируют тиреотоксикоз и развитие аутоиммунных заболеваний.

"Если у ваших родственников есть любые проблемы с щитовидкой, сахарный диабет 1-го типа, то и вам советую избегать приема йода в любом дополнительном виде…", — отмечает врач-иммунолог Татьяна Тихомирова.

Так, специалисты считают, что, если у вас или у ваших родственников были любые проблемы с щитовидной железой, следует и вовсе прекратить держать баночки с йодом дома.