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Почему врачи рекомендуют выбросить из дома йод 

Рамблер 1 час назад
Почему нужно срочно выбросить из дома йод
Фото: depositphotos.com
Привычка чуть что доставать из аптечки йод перешла к нам еще с советских времен. Почти в каждом доме хранится коричневая баночка, которую принято использовать для обработки ран и знаменитой "йодовой сетки".
Однако, как выяснил "Рамблер", слухи о полезных свойствах йода сильно преувеличены. Наоборот, в большинстве случаев он только вредит организму.
"Любой человек, капнув, например, как раньше это делали бабушки, каплю йода на сахар или кусочек хлеба, получит граммы дозы йода и спровоцирует себе заболевание. Эта йододоза в разы превышает физиологическую. Поэтому в таком виде потреблять его категорически нельзя", — рассказала СМИ врач-эндокринолог Анна Целиковская.
Мазать открытые ранки йодом врачи категорически не советуют, указывая на то, что в больницы часто попадают пациенты с ожогами после использования этого средства. Чаще всего они обмазывают ранку йодом, а затем заклеивают пластырем или перевязывают. В таком случае ожога не миновать.
Врачи отмечают, что спиртовой раствор йода содержит мега-дозы, поэтому его очень сложно дозировать.
Кроме того, в Сети можно начитаться советов о добавлении трех капель йода в стакан молока или на кубик сахара. Такие "шалости" врачи также категорически запрещают. Даже одна капля раствора йода может привести к ожогу гортани, желудка и полости рта, а несколько капель и вовсе к токсическому отравлению.
Неудивительно, ведь 2-3 грамма неразбавленного выпитого йода и вовсе приведут человека к летальному исходу.
Кроме того, использование растворов йода опасно для всех, кто испытывает проблемы с щитовидкой. Эксперты предупреждают, что многие о своих проблемах просто не знают, и, используя йодовый раствор, только провоцируют тиреотоксикоз и развитие аутоиммунных заболеваний.
"Если у ваших родственников есть любые проблемы с щитовидкой, сахарный диабет 1-го типа, то и вам советую избегать приема йода в любом дополнительном виде…", — отмечает врач-иммунолог Татьяна Тихомирова.
Так, специалисты считают, что, если у вас или у ваших родственников были любые проблемы с щитовидной железой, следует и вовсе прекратить держать баночки с йодом дома.
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Теги:
Болезни и лекарства , Татьяна Тихомирова
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