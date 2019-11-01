Почему люди едят лед

Люди любят есть лед: что с ними не так

Летом, в жаркий день, многие люди предпочитают добавлять в свой напиток лед, а некоторые обожают еще и погрызть тающий прозрачный кусочек. Кроме того, рассасывание льдинок помогает справиться с синдромом сухого рта, который иногда возникает из-за недостаточной выработки слюны. Однако непрерывное жевание замороженных кубиков воды может свидетельствовать о некоторых проблемах со здоровьем.

Железодефицитная анемия

Еще в начале 2000-х на людей, постоянно грызущих лед, обратили внимание ученые медицинского факультета Ньюкаслского университета (Великобритания). Это явление называется пагофагия и достаточно часто возникает в странах с жарким климатом или в летний сезон. Британские ученые пригласили 81 человека, которые признались, что каждый день употребляют замороженную в кубиках воду и провели им анализы крови.

Медики выяснили, что все эти люди в той или иной степени страдают железодефицитной анемией, вызванной неправильно составленным рационом. Также в крови испытуемых было обнаружено недостаточное количество здоровых эритроцитов, которые необходимы для переноса кислорода по организму.

Ученые полагают, что быстро тающий во рту лед вызывает эффект, при котором в сосуды слизистой рта быстро поступает много кислорода, поэтому больным анемией на подсознательном уровне от этого становится легче.

Но все-таки употребление льда не обеспечивает поступление в организм минеральных веществ, в которых пациенты испытывают дефицит.

Исследователи предписали испытуемым употреблять биологически активные добавки железа. Через 21 день приема препарата у 68 человек тяга к жеванию льда прекратилась и у всех пациентов анализы крови пришли в норму.

Наличие эмоциональных проблем

Многие врачи отмечают, что у пагофагии могут быть негативные последствия. Некоторые люди, подвергшиеся этой мании, даже покупают машины для производства ледяной крошки, чтобы удовлетворить свое пристрастие. В итоге у них возникает стоматит или глоссит, наблюдаются расстройства в работе височно-нижнечелюстного сустава.

На все это в 2015 году обратил внимание известный американский исследователь, член Международной академии биологической стоматологии и медицины, научный сотрудник Американского колледжа диетологии, доктор Джозеф Меркола. Он утверждает, что у 6 из 10 пациентов, подверженных пагофагии, железодефицитная анемия не присутствует.

Зато у них наблюдаются признаки различных эмоционально-психологических проблем — от хронического стресса и до обсессивно-компульсивного расстройства.

Сгрызание большого количества льда вызывает эффект «прояснения» разума. Как правило, стандартное лечение именно психолого-психиатрических расстройств у пациентов, страдающих пагофагией, достаточно быстро сводит на нет их непреодолимую тягу ко льду.

Однако, по словам доктора Меркола, такой пик часто наблюдается и у беременных женщин. У них, помимо имеющегося нервного расстройства, действительно часто выявляется железодефицитная анемия.

Однако ее лечение биологически активными добавками в большинстве случаев не дает желаемого эффекта и тогда пагофагия прекращается только после родов.