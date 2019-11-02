Мясников перечислил пять симптомов опасных болезней

Главный врач городской клинической больницы № 71 Москвы и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал пять симптомов опасных болезней, которые нельзя игнорировать.

По его словам, о серьезном заболевании могут говорить вполне обычные для большинства людей явления. Первым в списке таких симптомов Мясников назвал усталость. Она может говорить о системной бореллиозе, красной волчанке, депрессии и множестве вирусных инфекций. Он отметил, что речь идет не об обычной усталости, а о нетипичном состоянии, когда активного человека «вдруг как сглазили».

Вторым симптомом врач назвал изжогу. Если она часто беспокоит на протяжении пяти и более лет, то это повод провериться у гастроэнтеролога. Скорее всего у такого человека есть гастрит, язва или даже рак.

Еще одним распространенным явлением, которое свидетельствует об опасной болезни, Мясников считает судороги в ногах. Это может говорить о дефиците в организме железа или магния, что в будущем грозит серьезными проблемами.

Также опасным симптомом опасных недугов специалист назвал запор. Он может говорить о развитии рака кишечника.

Пятым в списке Мясникова оказались изменения ногтей. Они могут показать множество проблем, в том числе псориаз, грибок и меланому.