Названы условия полного излечения сахарного диабета

В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом, который ежегодно отмечается в ноябре, Фонд Общественное мнение провел опрос россиян, чтобы выяснить уровень их осведомленности по теме сахарного диабета второго типа (СД2) и преддиабета — состояния, предшествующего СД2, его первоначальной стадии, когда полное излечение от недуга еще возможно.

Результаты опроса озадачили не только специалистов. Так, почти 60 процентов опрошенных граждан подтвердили, что знают, или хотя бы слышали о сахарном диабете 2 типа. Получается, что оставшиеся 40 процентов вообще не слышали о таком заболевании, и, конечно, никогда не проверяли свой уровень сахара. Что уж говорить о преддиабете — большинство участников впервые услышали о нем только в ходе самого опроса.

Только по официальной статистике сахарным диабетом, который уже не первый год уверенно держится в первой десятке самых опасных для жизни заболеваний, в нашей стране болеют около 5 миллионов человек. Больных с нераспознанным диабетом — еще столько же, говорят эндокринологи. И это без учета пациентов с так называемой предстадией!

Марина Шестакова. — Мы провели исследование под названием Nation: случайным людям на улице предлагалось пройти экспресс-обследование на сахарный диабет, проверить гликированный гемоглобин — это очень удобный маркер быстрого скрининга, — рассказала академик РАН , профессор, доктор медицинских наук, директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Минздрава России

Оказалось, что среди граждан, которые и знать ничего не знали про свой диабет, не менее 20 процентов вошли в группу преддиабета — у них было зафиксировано заметное повышение сахара в крови.

20 процентов — это каждый пятый!

Осознавая всю важность проблемы, российские эндокринологи еще в 2018 году выступили с инициативой ежегодно в конце октября отмечать Всероссийский день преддиабета. И похоже, в недалеком будущем у него есть все шансы стать международным.

— Диабет — одно из немногих заболеваний, имеющих обратимую стадию, когда можно с помощью даже немедикаментозных средств вообще избавиться от этой проблемы, — подчеркнула один из авторов инициативы академик Шестакова. — Но, к сожалению, диагноз преддиабет пока вообще не внесен ни в какие классификации болезней.

Врачи могут поставить диагноз «ожирение» или «нарушенная толерантность к глюкозе», но не более того. А люди часто и не подозревают, что это и есть та стадия, когда еще можно все исправить.

По словам эксперта, если при преддиабете (то есть, когда уровень глюкозы в крови уже выше нормы, но еще не достиг пороговых значений СД2 — ред.), все пустить на самотек, не изменив режим питания и образ жизни в целом, то максимум за 9-10 лет (и это самый оптимистичный прогноз) сахарный диабет 2 типа проявит себя, как крайне опасная и уже неизлечимая болезнь.

Казалось бы, зная о таких несладких «перспективах» сахарной болезни, так ли уж сложно изменить свои привычки, пока еще не поздно, «полюбить» низкокалорийную диету, активно двигаться хотя бы час в день и, если надо, принимать лекарства для снижения уровня сахара? Однако, больше половины участников опроса ФОМ честно ответили, что им было бы слишком трудно следовать всем этим рекомендациям.

Впрочем, у врачей нет задачи превратить жизнь пациента в череду сплошных ограничений, заявил член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделом кардиологии и сосудистой хирургии НМИЦ эндокринологии МЗ России Виктор Калашников

— Современные препараты позволяют достаточно эффективно контролировать уровень глюкозы в крови, так что просто от высокого сахара сегодня уже не умирают. Другое дело — осложнения сахарного диабета. В первую очередь — сердечно-сосудистые, которые приводят к инвалидизации и смерти больных: инфаркты миокарда, сердечная недостаточность. Прибавьте сюда осложнения со стороны почек и зрения. Нельзя забывать, что сахарный диабет — основная причина нетравматической ампутации нижних конечностей.

Поэтому две основные задачи, стоящие перед врачами — это лечение осложнений, своевременное выявление. И конечно же недопущение их, то есть профилактика, что гораздо выгоднее со всех точек зрения.

В дебюте сахарный диабет, как и многие заболевания, по словам Калашникова, протекают без особой клинической картины и жалоб. Поначалу повышенный сахар может не сопровождаться ухудшением самочувствия. Поэтому очень важно и со стороны медицины, и со стороны самих пациентов не пропустить начало болезни, чтобы те самые грозные осложнения диабета никогда и не наступили.

Отвечая на вопрос Фонда общественного мнения о причинах возникновения сахарного диабета 2 типа, большинство — 29 процентов — ответили, что причина болезни — неправильное питание. Следом по значимости шли наследственность и, конечно, стрессы.

С этим согласилась и член-корреспондент РАН, доктор наук, профессор, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

По ее словам, образ жизни человека является мощным фактором как риска, так и антириска возникновения этой болезни цивилизации. В то же время в России создана и действует система индивидуальной медицинской профилактики.

Благодаря этой системе сегодня у каждого гражданина с 18 лет есть право прийти на ежегодный профосмотр или диспансеризацию. И при необходимости сдать бесплатный анализ крови на диабет. Такая возможность, к слову, есть далеко не во всех странах, даже европейских — там проверять кровь на сахар начинают лишь у пациентов после 40 лет.

На какие же изменения в организме человек должен обратить внимание, чтобы самостоятельно заподозрить у себя СД2 и обратиться к врачу?

Если вдруг стал повышаться вес — по любым причинам или тем более без причин. Наличие близких родственников с диагнозом СД2 — уже сам по себе весомый повод лишний раз прийти на профосмотр.

У гипертоников, и вообще у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабет часто служит фоновым заболеванием или фактором риска, на фоне которого развиваются различные мозговые и сосудистые катастрофы, и так далее.

Кстати

В Мексике в качестве меры борьбы с преддиабетом неcколько лет назад был введен специальный налог «на сахар», который используется в составе продуктов.

— Подобный налог уже два года действует и в Великобритании, — рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной Всероссийскому дню преддиабета, технический директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамаcингх (Kremlin Wickramasinghe). — В результате, за последние несколько лет с рынка ушли тонны «лишнего» сахара!

По его словам, Португалия тоже ввела подобный налог, и огромное количество напитков, до того содержащих сахар, начали выпускаться с новым составом.

Также европейские медики активно выступают за запрещение рекламы, суть которой — стимулировать детский спрос на сладости, в надежде, что эти меры помогут бороться с распространением ожирения и диабета второго типа.