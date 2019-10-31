Правда ли, что от алкоголя толстеют

Спор о том, толстеет ли человек от злоупотребления алкоголем ведется уже не первое десятилетие. Одни уверены, что бутылка пива ежедневно не прибавит лишних килограммов, а вторые отказываются от бокала вина, даже если полгода не пили ничего крепче воды. "Рамблер" выяснил, верны ли опасения последних и стоит ли беспокоиться о своей фигуре первым.

Главная причина, по которой люди набирают вес из-за употребления спиртного, кроется в том, что алкоголь тяжело усваивается организмом. Попробуем разобраться на конкретных примерах.

Прежде всего следует помнить о том, что в организме спиртное расщепляется до простых сахаров. Чем выше подскакивает сахар, тем больше вырабатывается инсулина, а этот процесс смещает обмен жиров в организме. Это значит, что при синтезе инсулина, жиры будут не расщепляться, а строиться, из-за чего вы прибавите в весе.

Кроме того, ни для кого не секрет, что алкоголь провоцирует чувство голода, даже если вы ели не так давно. Соответственно, приняв на грудь, человек скорее всего начнет переедать. А это не только плохо отразится на фигуре, но и скорее всего приведет к проблемам с желудком.

И наконец, одно из самых неприятных последствий чрезмерной любви к спиртному — ожирение печени. Дело в том, что жир, поступивший в организм вместе со спиртным откладывается не только на боках и талии, но и на печени. А ведь именно этот орган должен избавлять человека от жирных кислот, поступающих вместе с пищей. При ожирении он не сможет выполнять эту функцию, из-за чего в скором времени вы наберете вес.