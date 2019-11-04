Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему людям приходится платить за установление степени инвалидности 

Рамблер 1 час назад
Сколько платят за установление инвалидности
Фото: depositphotos.com
Статистика показывает: количество решений по установлению инвалидности только растет. С чем же это связано? Действительно ли уровень жизни настолько понизился, что каждый третий приобретает статус инвалида, в связи с плохим здоровьем? «Рамблер» попытался разобраться, является ли установление степени инвалидности единственным способом получения льготной пенсии и поддержки государства.

Дело было в Кунгуре

С 2015 года ведется расследование уголовного дела, связанного с местной Кунгурской больницей, в которой за «символическую» сумму врачи были готовы признать абсолютно здоровых людей инвалидами II и III группы. Благодаря таким лжестатусам, жители города поступали на бюджетные места в высшие учебные заведения, получали дополнительные льготы к трудовым пенсиям и уклонялись от службы в армии. Позже стало известно, что такие схемы работают во многих городах России, и прогрессивная система оплаты степени инвалидности стала еще одним доходом в лечебных учреждениях.

Обратный эффект

Другой стороной является уменьшение степени инвалидности людям, которые несколько лет подряд, а, возможно, и всю жизнь не расстаются со своими заболеваниями. Группа может быть занижена, когда инвалидность находится в пограничном состоянии между самой легкой степенью — III и ее отсутствием, врачи делают выбор в пользу полного отсутствия группы. Это побуждает людей попытаться вернуть свой статус и право на дополнительную поддержку государства.

“Лига защитников пациентов”

В Российской федерации существует общественная организация, целью которой является достижение справедливости в вопросах качества оказания медицинских услуг, доброжелательного отношения к пациентам, в том числе, и защита людей с инвалидностью. Александр Саверский, президент «Лиги пациентов» утверждает: «Обращения по поводу вымогательства денег в МСЭ — самые частые в нашей организации. Каждый день приходит как минимум четыре». Можно ли это назвать откровенным вымогательством? Или все-таки люди сами подталкивают врачей к такому легкому заработку?

Корни коррупции

Возгласы недовольства обращены не только в сторону недобросовестных врачей, но и к бюро медико-социальной экспертизы. Практика показывает: количество уголовных дел, заведенных в отношении руководителей Главного бюро МСЭ по областям и краям России, увеличивается с каждым годом. Население страны уверено: такая наглость врачей и свободное желание зарабатывать на недуге своих пациентов исходит от некачественной работы бюро. Минтруд не пресекает коррумпированную деятельность и не проводит проверки, при которых и выявляется точный процент населения с инвалидностью.
Видео дня. Как перестать храпеть
Комментарии 
Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Болезни и лекарства , Александр Саверский , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курение и другие причины болей в шее
Курение и другие причины болей в шее
Ночник может спровоцировать смертельную болезнь
Ночник может спровоцировать смертельную болезнь
За 10 лет китайский юноша превратился в старика
За 10 лет китайский юноша превратился в старика
Муж вылечился от рака, пока жена готовила похороны
Муж вылечился от рака, пока жена готовила похороны 1
Врач рассказал об обработке ран водкой
Врач рассказал об обработке ран водкой 4
Видео
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
04:05
Что будет, если каждый день пить кефир перед сном
ЗОЖ
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
05:05
Россиянам предрекли массовую смерть от рака
Новости
Осенний грипп-2019: основные симптомы
07:38
Осенний грипп-2019: основные симптомы
Болезни и лекарства
Как понять, что скоро заболит сердце
15:01
Как понять, что скоро заболит сердце
Болезни и лекарства ЗОЖ
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
06:59
6 мифов о вакцинации для профилактики гриппа
Болезни и лекарства Новости
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
02:24
Когда пить таблетки от давления: утром или вечером
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как лишний вес сокращает жизнь
01:24
Как лишний вес сокращает жизнь
ЗОЖ
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
02:39
Российские ученые нашли спасение от тяжелых ожогов
Новости
Как перестать храпеть
10:55
Как перестать храпеть
ЗОЖ
Как справиться с изжогой
08:00
Как справиться с изжогой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение