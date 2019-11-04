Сколько платят за установление инвалидности

Почему людям приходится платить за установление степени инвалидности

Статистика показывает: количество решений по установлению инвалидности только растет. С чем же это связано? Действительно ли уровень жизни настолько понизился, что каждый третий приобретает статус инвалида, в связи с плохим здоровьем? «Рамблер» попытался разобраться, является ли установление степени инвалидности единственным способом получения льготной пенсии и поддержки государства.

Дело было в Кунгуре

С 2015 года ведется расследование уголовного дела, связанного с местной Кунгурской больницей, в которой за «символическую» сумму врачи были готовы признать абсолютно здоровых людей инвалидами II и III группы. Благодаря таким лжестатусам, жители города поступали на бюджетные места в высшие учебные заведения, получали дополнительные льготы к трудовым пенсиям и уклонялись от службы в армии. Позже стало известно, что такие схемы работают во многих городах России, и прогрессивная система оплаты степени инвалидности стала еще одним доходом в лечебных учреждениях.

Обратный эффект

Другой стороной является уменьшение степени инвалидности людям, которые несколько лет подряд, а, возможно, и всю жизнь не расстаются со своими заболеваниями. Группа может быть занижена, когда инвалидность находится в пограничном состоянии между самой легкой степенью — III и ее отсутствием, врачи делают выбор в пользу полного отсутствия группы. Это побуждает людей попытаться вернуть свой статус и право на дополнительную поддержку государства.

“Лига защитников пациентов”

В Российской федерации существует общественная организация, целью которой является достижение справедливости в вопросах качества оказания медицинских услуг, доброжелательного отношения к пациентам, в том числе, и защита людей с инвалидностью. Александр Саверский , президент «Лиги пациентов» утверждает: «Обращения по поводу вымогательства денег в МСЭ — самые частые в нашей организации. Каждый день приходит как минимум четыре». Можно ли это назвать откровенным вымогательством? Или все-таки люди сами подталкивают врачей к такому легкому заработку?

Корни коррупции